Belén Esteban anuncia en directo que se va de 'La familia de la tele': «Estoy amargada, no me dejan hablar»

'La familia de la tele', el considerado nuevo 'Sálvame', no ha comenzado como esperaba su andadura en TVE. El programa no está cosechando buenos datos de audiencias y este miércoles Belén Esteban ha sorprendido anunciando que ha decidido dejarlo: «Me voy. Yo no quiero seguir aquí. No me encuentro bien».

El origen de su enfado fue este martes mientras preparaba una ensaladilla rusa, cuando tuvo varios enfrentamientos con algunos de sus compañeros. Tan solo un día después ha dejado en shock a María Patiño, que ha roto a llorar cuando le ha comunicado la noticia.

«Estoy amargada aquí y quiero volver a ser libre, a decir lo que quiera, a cagarla si me equivoco y a no tener que estar censurada y sin poder comentar lo que quiera», ha señalado. También ha recalcado que es algo que ya tenía pensado: «Hasta mes y medio tardé en firmarlo, la verdad, y Valldeperas sabe lo que me estaba pasando. Es algo que llevo pensando de atrás, no de ahora. Quiero más tiempo para mi, pensar en mi, ir con mi madre, a Benidorm, que está mayor, dedicarle tiempo a mi marido, ver a mi hija, que está muy lejos».

María Patiño trataba de convencer a su amiga, que tiene claro que no va a cambiar su decisión: «No lo vas a conseguir, María. Está decidido». Pero la presentadora le preguntaba qué ocurría: «Venimos de muchas guerras, muy complicadas. Las críticas afectan y es normal, pero querría entenderte. ¿Es cuestión del programa? ¿Del formato? ¿No te sientes satisfecha».

En ese momento Esteban explicaba algunas de las razones: «No puedo hablar, no me dejan hablar. Me cortan, me corrigen, no me dan paso, y estoy cansada. Eso sumado a todo lo demás».

Quien sí que era más duro con ella era Kiko Matamoros: «Me parece muy egoísta por tu parte, por no tener el dato que quieres, la audiencia y el protagonismo. Irte en estos momentos no lo veo. Porque yo, por mal que esté, no voy a irme ahora, porque me siento parte del proyecto».

