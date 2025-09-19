À Punt se disculpa por la emisión de un vídeo sobre Sánchez y Morant tras recibir acusaciones de machismo La cadena admite que el contenido «no se corresponde con los valores de igualdad, respeto y responsabilidad social que deben guiar la labor de los medios de comunicación públicos»

La radiotelevisión pública valenciana À Punt ha pedido disculpas por la emisión de un vídeo este jueves, 18 de septiembre, en el programa 'Va de Bo', con imágenes del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Universidades, Diana Morant, y que el PSOE había pedido retirar por «machista, rancia e intolerable».

La dirección de la Corporación Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CACVSA) ha confirmado, en un comunicado, la retirada de dicha pieza de su plataforma web, al tiempo que ha lamentado «profundamente la difusión de este segmento audiovisual de 13 segundos en la que se hace referencia directa a la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez».

❌ VERGONYA! Esta “pieza” de À Punt es intolerable. Una televisión pública no puede convertirse en altavoz de un machismo institucional que degrada la información y ridiculiza a las mujeres en política.



❌ El “nou À Punt” remite a lo más viejo, rancio y manipulador. Exigimos… pic.twitter.com/IzFavS50LZ — Pilar Bernabé /❤️ (@pilarbernabe) September 19, 2025

«Un vídeo cuyo contenido -prosiguen- no se corresponde con los valores de igualdad, respeto y responsabilidad social que deben guiar la labor de los medios de comunicación públicos».

«Asumimos íntegramente la responsabilidad por lo ocurrido y ofrecemos nuestras más sinceras disculpas a todas las personas que se hayan sentido ofendidas y afectadas por este contenido. Desde À Punt reiteramos nuestro compromiso con una radiotelevisión pública responsable, plural, libre de discriminación y al servicio del interés general», concluyen.

La secretaria de Igualdad del PSOE y delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, había criticado en redes este vídeo con el siguiente mensaje: «VERGONYA! Esta 'pieza' de À Punt es intolerable. Una televisión pública no puede convertirse en altavoz de un machismo institucional que degrada la información y ridiculiza a las mujeres en política».

Y reprochaba: «El 'nou À Punt' remite a lo más viejo, rancio y manipulador. Exigimos disculpas inmediatas y la retirada de este contenido de todas sus plataformas».