Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Cortes de tráfico en la A-7 por obras desde hoy viernes: horarios e itinerarios alternativos
Logo Patrocinio
Bernabé, Sánchez y Morant. EFE

À Punt se disculpa por la emisión de un vídeo sobre Sánchez y Morant tras recibir acusaciones de machismo

La cadena admite que el contenido «no se corresponde con los valores de igualdad, respeto y responsabilidad social que deben guiar la labor de los medios de comunicación públicos»

EP

Viernes, 19 de septiembre 2025, 21:56

La radiotelevisión pública valenciana À Punt ha pedido disculpas por la emisión de un vídeo este jueves, 18 de septiembre, en el programa 'Va de Bo', con imágenes del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Universidades, Diana Morant, y que el PSOE había pedido retirar por «machista, rancia e intolerable».

La dirección de la Corporación Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CACVSA) ha confirmado, en un comunicado, la retirada de dicha pieza de su plataforma web, al tiempo que ha lamentado «profundamente la difusión de este segmento audiovisual de 13 segundos en la que se hace referencia directa a la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez».

«Un vídeo cuyo contenido -prosiguen- no se corresponde con los valores de igualdad, respeto y responsabilidad social que deben guiar la labor de los medios de comunicación públicos».

«Asumimos íntegramente la responsabilidad por lo ocurrido y ofrecemos nuestras más sinceras disculpas a todas las personas que se hayan sentido ofendidas y afectadas por este contenido. Desde À Punt reiteramos nuestro compromiso con una radiotelevisión pública responsable, plural, libre de discriminación y al servicio del interés general», concluyen.

La secretaria de Igualdad del PSOE y delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, había criticado en redes este vídeo con el siguiente mensaje: «VERGONYA! Esta 'pieza' de À Punt es intolerable. Una televisión pública no puede convertirse en altavoz de un machismo institucional que degrada la información y ridiculiza a las mujeres en política».

Y reprochaba: «El 'nou À Punt' remite a lo más viejo, rancio y manipulador. Exigimos disculpas inmediatas y la retirada de este contenido de todas sus plataformas».

Publicidad

Top 50
  1. 1 El SEPE publica una oferta para trabajar en colegios sin oposición con un sueldo de 750 euros por tres horas al día
  2. 2

    Otra noche de tensión por las novatadas en Valencia
  3. 3 La incorrecta colocación de una sonda gástrica en un hospital valenciano provoca la muerte de un hombre
  4. 4 Seis heridos tras saltarse un vehículo un control de la Guardia Civil en la AP-7 y embestir a una patrulla
  5. 5

    Polo despreció el mail de las 18.43 horas sobre el enorme caudal del Poyo: «¿A quién iba a llamar?
  6. 6

    La Seguridad Social subasta pisos en Valencia desde 30.600 euros y plazas de garaje por 5.000
  7. 7 La promesa de Morientes a la afición del Valencia CF: «Tengo que daros lo que os quité»
  8. 8 Macron presentará fotos de Brigitte embarazada para demostrar que es mujer
  9. 9 Colapso en el by-pass, la V-30 y en diversas calles de Valencia en la tarde de este viernes
  10. 10 Una británica de 63 años estrangula a otra mujer con el cable de una aspiradora en Benidorm

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias À Punt se disculpa por la emisión de un vídeo sobre Sánchez y Morant tras recibir acusaciones de machismo

À Punt se disculpa por la emisión de un vídeo sobre Sánchez y Morant tras recibir acusaciones de machismo