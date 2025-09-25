'La Promesa' confirma la marcha de una de sus actrices más queridas

A. Pedroche Jueves, 25 de septiembre 2025, 01:28 Comenta Compartir

'La Promesa' es una de las series españolas del momento. Este proyecto de Televisión Española que comenzó en enero de 2023, se ha convertido en uno de los mayores fenómenos de ficción diaria de nuestro país. Cada tarde, de lunes a viernes, reúne a cientos de miles de espectadores en La 1 para conocer las desventuras y alegrías de sus personajes. En este tipo de ficciones es habitual que haya actores que están de paso. El reparto cambia constantemente. Las grabaciones diarias hacen que muchos profesionales no puedan comprometerse con otros propósitos profesionales. Son varios los actores y actrices que han dejado la serie y otros muchos los que se han ido incorporando.

En los últimos días se ha confirmado que Carmen Asecas, que ha interpretado el personaje de Catalina, deja 'La Promesa'. En la ficción su marcha se ha justificado con una especie de secuestro ejecutado por el Barón de Valladares y sus hombres y pergeñado por Leocadia. Catalina, que había intentado defender los intereses de los trabajadores con toda su impenitencia, sufría un revés cuando parecía que estaba ganando la batalla. El barón obligó a la hija del marqués a abandonar el palacio separándose de sus hijos y de toda su familia. De lo contrario, se desharía de los pequeños.

Pese a que Catalina trató de huir con sus retoños en uno de los vehículos de La Promesa, el barón los detuvo en mitad del camino y la obligó a marcharse sola. La audiencia descubrió que, en realidad, quien estaba detrás de ese maléfico plan era Leocadia. Así se ponía fin a la historia de uno de los personajes más queridos por los espectadores.

Carmen Asecas ha concedido una entrevista para RTVE Play en la que ha hablado de su marcha. «Interpretar a Catalina ha supuesto un auténtico desarrollo personal», ha asegurado. «Siento que aquí me he curtido como actriz. Ya sé cómo funciona lo técnico, así puedo jugar como actriz. Eso lo he aprendido gracias a todos mis compañeros, a todo el equipo técnico y artístico que me han enseñado a trabajar en la industria», ha dicho queriendo agradecer a todos los que forman parte de la serie.

Pese a que el proyecto le llegó en un momento que «le venía fatal». «Yo estaba del revés porque era el primer proyecto grande que hacía y tenía mucha presión hacia mí misma. Quería hacerlo bien. Ya había hecho algo audiovisual, pero no entendía muy bien cómo funcionaba el mundo marcas, vestuario…», ha contado.

Carmen también ha hablado de lo mucho que se parece a ella su personaje: Catalina se parece tanto a mí que eso es lo que más me ha costado trabajar. Me he nutrido gracias a mi personaje. Lo que antes trataba como una dificultad, que se pareciese mucho a mí, he conseguido convertirlo en una oportunidad. Ha sido un auténtico desarrollo personal«..

