Dónde ver póker gratis en televisión tras el adiós de Gol Play en la TDT

La desaparición de Gol Play de la TDT, efectiva desde mediados de junio de 2025, ha dejado huérfanos a miles de aficionados que encontraban en este canal uno de los pocos espacios de televisión en abierto donde seguir torneos de póker de calidad. Sin embargo, todavía quedan opciones, algunas poco conocidas, para poder disfrutar de partidas de póker, en especial en su modalidad Texas Hold'm.

Existen varias alternativas gratuitas, tanto en televisión como en streaming, que permiten seguir disfrutando del mejor póker internacional sin tener que pagar un solo euro.

En TV y en el móvil, en abierto: la joya de la corona

La joya de la corona para los amantes del póker gratuito es, sin duda, Pluto TV. Esta plataforma de streaming gratuita, sin necesidad de registro, está disponible en España a través de navegador web, app para móviles, tabletas, Smart TV, Fire TV y otros dispositivos. En su parrilla encontramos dos canales especializados, el World Poker Tour (WPT), que emite en castellano episodios completos de las temporadas profesionales del circuito más prestigioso del mundo; y el Triton Poker, un canal en inglés que ofrece programación continua con los torneos de póker de mayor nivel económico del planeta.

Acceder a Pluto TV es tan sencillo como abrir su web o app y buscar en la categoría de «Deportes» o directamente teclear «póker» en su buscador. No hay formularios, no hay pagos, no hay letra pequeña: solo contenido gratuito, con cortes publicitarios esporádicos, como en cualquier canal de televisión convencional.

DMAX

La oferta más estable durante los últimos en la TDT era, junto a Gol Play, la cadena DMAX, que apostó por incluir en su programación las Winamax Live Sessions. Se trata de partidas de cash en vivo protagonizadas por algunos de los jugadores más destacados del circuito europeo, como Adrián Mateos, Leo Margets o Joao Vieira. Se emiten en la madrugada del sábado al domingo, a partir de las 2:30 horas, aunque a mediados de junio habían desaparecido de la programación.

Para quienes prefieren no trasnochar, los episodios también están disponibles en el canal de YouTube de Winamax España, donde se pueden ver bajo demanda. Además, en abril de 2025, Winamax estrenó en DMAX un nuevo programa, Poker Express, con píldoras diarias de 90 segundos donde se analizan manos históricas o recientes del mundo del póker.Se emitía todos los días a la 1:15 h de la madrugada, ofreciendo resúmenes de jugadas icónicas.

Opciones menos conocidas

Otra opción, aunque menos conocida, es el canal Lucky Jack.tv, especializado en póker y apuestas, que forma parte de algunos paquetes de televisión de pago en Europa. En España, puede estar disponible en operadores como Movistar+, aunque su acceso depende de la configuración del paquete contratado. En cualquier caso, su contenido incluye torneos EPT, WPT y otras competiciones de primer nivel.

Así, aunque el paso de Gol Play a plataformas de pago ha podido suponer un mazazo para quienes seguían el póker en abierto, los aficionados aún tienen un abanico de posibilidades para poder acceder a las mejores partidas y torneos sin tener que pagar.