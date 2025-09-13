Qué películas ver este sábado en televisión: del thriller que unió a Angelina Jolie y Johnny Depp a una de ciencia ficción con Ben Affleck La oferta para este 13 de septiembre es muy variada e incluye cine para todos los gustos

Fin de semana y la parrilla de televisión se llena de películas para todos los gustos y para todos los públicos. Concretamente, para este sábado, 13 de septiembre, tanto los canales de la Televisión Digital Terrestre (TDT) como los de televisión por cable ofrecen una gran variedad de títulos, la mayoría de ellos taquillazos y verdaderas joyas del séptimo arte.

Así, el día de hoy, los amantes del cine podrán disfrutar de una cinta de suspense dirigida por Florian Henckel von Donnersmarck y que cuenta con Johnny Depp y Angelina Jolie como protagonistas y de un thriller con John Malkovich y Martin Lawrence, entre otras propuestas.

A continuación detallamos los filmes que se emiten este sábado, 13 de septiembre, en televisión:

16.00 horas Antena 3 Malas decisiones

Dirección: Brooke Nevin.

Reparto: Alicia Leigh Willis, Kalen Bull, Matthew Pohlkamp, Carter Glade, Anthony Carro y Anthony Fanelli.

Sinopsis: Cuando Sadie, una estudiante de secundaria, comienza a salir con un chico rebelde de otra escuela, pronto se encuentra en el punto de mira de alguien que intenta hacerle daño. Además, su nuevo novio, un chico de origen humilde, también se ve envuelto en una situación difícil con su verdadero padre.

15.20 horas Antena 3 Batman vs Superman: El amanecer de la justicia

Dirección: Zack Snyder.

Reparto: Henry Cavill, Ben Affleck, Amy Adams, Laurence Fishburne, Diane Lane, Jesse Eisenberg, Jeremy Irons, Holly Hunter, Gal Gadot y Michael Shannon.

Sinopsis: Ante el temor causado por las acciones de un desenfrenado superhéroe, el formidable y contundente vigilante de Gotham se enfrenta al más admirado héroe de la era moderna de Metrópolis, mientras el mundo se debate sobre qué tipo de héroe necesita realmente. Y con Batman y Superman en su cruda guerra, pronto aparece una nueva amenaza que pone a la humanidad en uno de los mayores peligros jamás conocidos. Además, Wonder Woman aparece y se encuentra en medio de la batalla entre ambos superhéroes.

22.00 horas La 1 The Tourist

Dirección: Florian Henckel von Donnersmarck.

Reparto: Johnny Depp, Angelina Jolie, Paul Bettany, Timothy Dalton, Steven Berkoff, Rufus Sewell, Christian De Sica, Alessio Boni, Daniele Pecci y Giovanni Guidelli.

Sinopsis: Frank es un turista americano que viaja a Italia para tratar de recuperarse de un fracaso amoroso. Elise es una extraordinaria mujer que deliberadamente se cruza en su camino. Con el incomparable marco de Venecia como telón de fondo, Frank se deja llevar por la atracción del romance, pero en poco tiempo Elise y él se ven envueltos en un torbellino de intriga y peligro.

22.20 horas FDF Spy game, juego de espías

Dirección: Tony Scott.

Reparto: Robert Redford, Brad Pitt, Catherine McCormack, Stephen Dillane, Larry Bryggman, Marianne Jean-Baptiste, Matthew Marsh, Todd Boyce, Michael Paul Chan y Garrick Hagon.

Sinopsis: Un día antes de retirarse, Nathan Muir, agente de la CIA, recibe la noticia de que Tom Bishop, su discípulo, está preso bajo la acusación de espionaje. Por ello, lo van a ejecutar en 24 horas. La situación de Bishop está en manos de Muir, quien burla los métodos de la agencia para conseguir más detalles de la situación de Bishop.

22.15 horas Neox El asesino de ángeles (Mindcage)

Dirección: Mauro Borrelli.

Reparto: John Malkovich, Martin Lawrence, Melissa Roxburgh, Aiden Turner, Jacob Grodnik y Chris Mullinax.

Sinopsis: Los investigadores de la policía Jake Doyle y Mary Kelly forman un dúo increíble, ya que cada vez que se enfrentan a una investigación la resuelven sin apenas esfuerzo. Sin embargo, cuando se enfrentan a este nuevo caso, necesitan ayuda externa. Por ello deciden contactar con el asesino en serie, ya encarcelado, llamado El artista para intentar atrapar a un imitador suyo.