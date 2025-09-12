Qué películas ver hoy viernes en televisión: de 'Batman Begins' a un clásico de uno de los directores más importantes de la historia Títulos para ver en la pequeña pantalla este 12 de septiembre

La televisión emite a diario películas muy interesantes para ver desde el sofá de casa, para esos días en los que no te apetece estar media hora buscando qué escoger entre el inmenso catálogo de las plataformas de 'streaming'. Además, hay opciones para todos los gustos y géneros: desde comedoa, hasta drama o thrillers para no moverse de la pantalla.

Estas son las películas que puedes ver en televisión este viernes 12 de septiembre:

1 Trece 14.45 horas La taberna del irlandés

Sinopsis: Una rica heredera bostoniana se desplaza a la Polinesia para hacerse cargo del legado de sus padres. Allí conoce a dos exmarines norteamericanos que se han instalado en la zona, y pese a su reticencia inicial, acaba contagiándose de su alegría.

Director: John Ford, 1963.

2 Paramount 22:00 horas R.I.P.D. Departamento de policía mortal

Sinopsis: El veterano Roy Pulsifer lleva toda su vida en el Departamento de Policía Mortal del Más Allá, siguiendo la pista de unos delincuentes muy especiales que intentan escaquearse del Juicio Final escondiéndose entre los habitantes de la Tierra.

Director: Robert Schwentke, 2013.

3 Trece 22.00 horas ¡Agáchate, maldito!

Sinopsis: El cabecilla de un grupo de bandidos y un antiguo miembro del IRA, experto en explosivos, deciden unirse para cometer una serie de atracos a bancos.

Director: Sergio Leone, 1971.

4 Paramount 23.55 horas Batman Begins

Sinopsis: Bruce Wayne vive obsesionado con el recuerdo de la muerte de sus padres. Atormentado, se va de Gotham y encuentra a un extraño personaje que lo entrena en todas las disciplinas físicas y mentales que le servirán para combatir el Mal.

Director: Christopher Nolan, 2005.

5 Calle 13 15:30 horas Operación U.N.C.L.E

Sinopsis: En plena Guerra Fría, un agente secreto de la CIA y otro del KGB deberán olvidar sus diferencias para evitar una catástrofe nuclear. Para esta misión contarán con la ayuda de Gaby, la hija de un prestigioso científico alemán.

Director: Guy Ritchie, 2015.

6 Dark 20:53 horas Leatherface

Sinopsis: El joven Leatherface escapa de un hospital psiquiátrico con otros tres reclusos y secuestra a una de las enfermeras, a quien le hace pasar un terrorífico viaje. Mientras tanto, un policía trastornado y sediento de venganza les perseguirá.

Director: Alexandre Bustillo y Julien Maury, 2017.

7 La 2 22:30 horas Los Otros

Sinopsis: Grace, una cristiana devota, protege a sus dos hijos de una extraña enfermedad: no pueden recibir directamente la luz del día. Por esta razón, el aislado caserón donde viven siempre está en la penumbra. La llegada de tres nuevos sirvientes alterará su frágil mundo y extraños sucesos empezarán a ocurrir en la casa.

Director: Alejandro Amenábar, 2001.

8 Dark 19:31 horas Gretel & Hansel: Un oscuro cuento de hadas

Sinopsis: Gretel y Hansel son dos niños de 13 y 12 años que por necesidad tienen que huir de casa de su madre para buscar comida y trabajo. Cuando están en el bosque encuentran una casa con una amable señora que les cuida y les da comida, hasta que se dan cuenta que nada es lo que parece. Tendrán que enfrentarse a sus mayores miedos si quieren sobrevivir.

Director: Oz Perkins, 2020.

9 Dark 16:44 horas Relic

Sinopsis: Cuando la anciana Edna desaparece sin explicación, su hija Kay y su nieta Sam se apresuran a ir a la deprimente casa de campo de la familia, donde encuentran pistas de su progresiva demencia repartidas por toda la casa.

Director: Natalia Enka James, 2020.

10 Paramount Network 19:06 horas Los asesinatos de Midsomer

Sinopsis: Tom Bamaby es el inspector jefe de un pequeño pueblo de Causton. Ayudado por el rudo sargento Gavin Troy, el detective desentraña los secretos de la villa y da con los culpables de los múltiples crímenes que se cometen en el lugar, aparentemente tranquilo.

Director: Moira Armstrong y Peter Cregeen, 2010.