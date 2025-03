Qué películas ver hoy martes en televisión: el biopic de Steve Jobs, Jean Reno en Tokio, y un papel icónico de Jackie Chan

P. Chen Martes, 25 de marzo 2025, 01:17 Comenta Compartir

A pesar de la variadísima oferta que encuentro en las plataformas de streaming, a veces, se me hace cuesta arriba elegir una película para ver y relajarme al volver del trabajo. Hay demasiadas opciones, y soy muy indecisa. Paso de una cinta a otra, y muchas veces, al final, me quedo sin ver ninguna. Pero en los canales en abierto y de la TDT de la televisión siguen emitiendo clásicos contemporáneos que aún no he visto, o que me apetece volver a disfrutar, y la oferta es variada y apetecible pero no infinita, perfecto para una espectadora como yo.

Estas son las películas que puedes ver este martes 25 de marzo en televisión:

Wasabi: El trato sucio de la mafia

Ampliar Jean Reno en una imagen de archivo LP

Paramount. 22.00 horas. Sinopsis: Hubert es un inspector de policía con unos métodos poco ortodoxos, pero con un tierno corazón, al que obligan a tomarse unas vacaciones. Dos días después de empezarlas, un abogado de Tokio le llama para informarle de que la mujer de su vida, desaparecida 20 años atrás, ha muerto.

Director: Gérard Krawczyk, 2001

Intérpretes: Jean Reno, Michel Muller, Ryoko Hirosue, Carole Bouquet, Yoshi Oida, Christian Sinniger

Una pastelería en Tokio

Sundance TV. 13.59 horas. Sinopsis: Sentaro dirige una pequeña pastelería que sirve dorayakis, pastelitos rellenos de salsa de frijoles rojos, y unos dulces llamados an. Cuando una anciana, Tokue, se ofrece a ayudarle en su cocina, él accede de mala gana. Pero Tokue demuestra tener magia en las manos cuando se trata de hacer an. Gracias a su receta secreta, el pequeño negocio comienza a florecer. Con el paso del tiempo, Sentaro y Tokue abren sus corazones el uno al otro para revelar viejas heridas.

Director: Naomi Kawase, 2015

Intérpretes: Kirin Kiki, Masatoshi Nagase, Kyara Uchida, Miyoko Asada, Etsuko Ichihara

Jobs

AMC. 19:58 horas. Sinopsis: Solo se necesita una persona para empezar una revolución: Steve Jobs, innovador y empresario extraordinario al que no se le interpuso nada en el camino a la grandeza. La cinta narra la épica y turbulenta historia de Jobs, quien abrió un camino que cambió la tecnología y el mundo para siempre..

Director: Joshua Michael Stern, 2013

Intérpretes: Ashton Kutcher, Dermot Mulroney, Josh Gad, Lukas Haas, Matthew Modine, J.K. Simmons, Lesley Ann Warren, Ron Eldard, Ahna O'Reilly, Victor Rasuk

Hora punta

Ampliar Jackie Chan en una imagen de archivo LP

AXN. 20.26 horas. Sinopsis: El detective inspector Lee, de la Royal Hong Kong Police, viaja a Estados Unidos para liberar a la hija de su amigo, el cónsul chino, que ha sido secuestrada. Allí tiene que trabajar junto al arrogante e impulsivo detective James Carter.

Director: Brett Ratner, 1998

Intérpretes: Jackie Chan, Chris Tucker, Tom Wilkinson, Chris Penn, Elizabeth Peña, Philip Baker Hall, Ken Leung, Barry Shabaka Henley, Rex Linn

La hora de la araña

Canal Hollywood. 22:00. Sinopsis: Gary Soneji es un psicópata brillante y sin escrúpulos que ha conseguido un puesto de maestro en una elitista escuela privada de Washington D.C. Empleando sus amplios conocimientos sobre secuestros, Soneji secuestra a Megan, cuyo padre es un importante senador de los Estados Unidos.

Director: Lee Tamahori, 2001

Intérpretes: Morgan Freeman, Monica Potter, Michael Wincott, Dylan Baker, Mika Boorem, Anton Yelchin, Kim Hawthorne, Jay O. Sanders, Billy Burke, Michael Moriarty

Revólver

AXN. 22.00 horas. Sinopsis: A base de salir con matones, Jake Green, un veterano jugador y ratero profesional, cumple condena en la prisión en lugar de Dorethy Macha. A su salida de la cárcel, siete años después, Jack empieza a ser invencible en cualquier tipo de juego mediante una fórmula aprendida de dos misteriosos compañeros de celda. Enredado en una guerra entre bandas con su mayor rival, Macha, pone toda su credibilidad en un negocio de drogas con Sam Gold. Cuando Jake visita a Macha en su casino, le humilla en público en un juego de azar. Este último manda a sus hombres en busca de Jake pero él es reclutado por el enigmático Zac, que, junto con otro socio misterioso, Avi, tienen el propósito de protegerle. El escéptico Jake rechaza la ayuda, pero cuando descubre que solo le quedan tres días de vida, no tiene otra salida. Se va encontrar en medio de un peligroso y arriesgado juego.

Director: Guy Ritchie, 2005

Intérpretes: Jason Statham, Ray Liotta, Vincent Pastore, André 3000, Terence Maynard, Andrew Howard, Mark Strong, Francesca Annis, Mem Ferda, Anjela Lauren Smith

Érase una vez en América

TCM. 23:35 horas. Sinopsis: Principios del siglo XX. David Aaronson, un pobre chico judío, conoce en los suburbios de Manhattan a Max, otro joven de origen hebreo dispuesto a llegar lejos como sea. Entre ellos nace una gran amistad y, con otros colegas, forman una banda que prospera rápidamente. Pronto se convierten en unos importantes mafiosos, en los tiempos de la Ley Seca.

Director: Sergio Leone, 1984

Intérpretes: Robert De Niro, James Woods, Elizabeth McGovern, Treat Williams, Tuesday Weld, Burt Young, Joe Pesci, Danny Aiello, William Forsythe, James Hayden

El vuelo

AMC. 22:10 horas. Sinopsis: Whip Whitaker es un experimentado piloto comercial, que se convierte, de un día para otro, en héroe tras un increíble e imposible aterrizaje forzoso del avión. En él iban más de doscientos pasajeros, que salvan su vida gracias a la maestría del piloto. Los medios de comunicación se vuelcan inevitablemente con el responsable del milagro, el hombre que evitó una catástrofe casi segura en una maniobra improbable de ser repetida. Sin embargo, cuando se pone en marcha la investigación para determinar las causas de la avería, se averigua que el capitán tenía exceso de alcohol en la sangre. A partir de ese momento, salen a la luz aspectos de la vida de Whip que ponen en entredicho su carrera profesional.

Director: Robert Zemeckis, 2012

Intérpretes: Denzel Washington, Nadine Velazquez, Carter Cabassa, Adam C. Edwards, Tamara Tunie, Brian Geraghty, Kelly Reilly, Conor O'Neill, Charlie E. Schmidt, Will Sherrod

Scarface. El precio del poder

Paramount. 01:50 horas. Sinopsis: En los años 80, el régimen cubano permite que 125.000 cubanos se reúnan con sus familiares emigrados a Estados Unidos. Toni Montana es uno de esos cubanos. Se trata de un hombre que pronto se convierte en un traficante sin escrúpulos con una desmedida inclinación por el lujo y la violencia. Del mismo modo, es un gánster adicto a la cocaína con una pasión enfermiza por su propia hermana.

Director: Brian de Palma, 1983

Intérpretes: Al Pacino, Steven Bauer, Michelle Pfeiffer, Mary Elizabeth Mastrantonio, Robert Loggia, Miriam Colon, F. Murray Abraham, Paul Shenar, Harris Yulin, Ángel Salazar, Arnaldo Santana, Pepe Serna, Michael P. Moran, Al Israel, Dennis Holahan