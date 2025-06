Qué películas ver hoy lunes en televisión: de la cinta de culto que une a Pelé y Stallone a una taquillera comedia española

Marta Palacios Valencia Lunes, 30 de junio 2025, 00:20 Comenta Compartir

El cine será protagonista, un día más, en la programación de televisión. Grandes títulos y taquilleras cintas se dan la mano este lunes, 30 de junio, en la TDT. Éxitos que podrás volver a ver, o descubrir por primera vez, y lo que es mejor, totalmente gratis.

Para este lunes, podrás disfrutar de una cinta de culto, de los años 80, en la que comparten cartel Sylvester Stallone y Pelé. Además, un taquillazo «made in Spain», una comedia que logró encandilar a un buen número de espectadores. Sus protagonistas, actores de la talla de Miki Esparbé, María León y Jordi Sánchez, entre otros.

Estas son algunas de las mejores películas para ver hoy gratis en televisión:

22.00 La 2 Evasión o victoria

Ampliar Sylvester Stallone y Pelé en 'Evasión o victoria'.

Año: 1981 (drama).

Dirección: John Huston

Reparto: Sylvester Stallone, Michael Caine, Pelé, Bobby Moore, Osvaldo Ardiles, Paul Van Himst, Kazimierz Deyna, Hallvar Thoresen, Mike Summerbee y Co Prins.

Sinopsis: Un oficial alemán visita el campo de concentración de Gensdorff coincidiendo con un partido de fútbol organizado por los propios prisioneros. Es entonces cuando al oficial se le ocurre la brillante idea de organizar un encuentro entre una selección alemana y los prisioneros.

22.45 horas La Sexta Cuerpo de élite

Año: 2016 (comedia)

Dirección: Joaquín Mazón

Reparto: María León, Miki Esparbé, Jordi Sánchez, Andoni Agirregomezkorta, Juan Carlos Aduviri, Sílvia Abril, Carlos Areces, Joaquín Reyes, Vicente Romero y César Sarachu.

Sinopsis: En España hay un grupo de operaciones especiales tan secreto que nadie sabe de su existencia, el Cuerpo de Élite Autonómico. Una guardia civil andaluza, un agente de movilidad madrileño, un ertzaina, un mosso d'esquadra y un legionario deben superar sus diferencias para salvar al país antes de que sea demasiado tarde.

23.00 horas Nova Crepúsculo: Amanecer parte II

Año: 2012 (romántica)

Dirección: Bill Condon

Reparto: Kristen Stewart, Robert Pattinson, Taylor Lautner, Peter Facinelli, Elizabeth Reaser, Ashley Greene, Jackson Rathbone, Kellan Lutz, Nikki Reed y Billy Burke.

Sinopsis: Bella concluye su transformación en vampiro y ahora debe familiarizarse con su nueva condición. Con el nacimiento de Renesmee, la familia Cullen debe protegerse ante la amenaza de los Volturi, ya que existe una ley para los vampiros que prohíbe a todos los clanes convertir a niños, difíciles de controlar. Además, son capaces de generar auténticas masacres que pongan en peligro la existencia secreta de los vampiros.

Otras películas para ver hoy gratis:

- 'Jurassic World: Dominion', FDF, a las 22:55 horas.

- 'Venganza (In the Blood)', Be Mad, a las 22:21 horas

- 'Al caer la noche'. Squirel, a las 22 horas.

- 'Drive'. Bom Cine, a las 22 horas.

- 'Vampiros de John Carpenter'. Paramount, a las 22 horas.

- 'Luchar o morir'. Be Mad, a las 20:31 horas.

- 'La guarida'. Paramount, a las 19:50 horas.

- 'Condenado'. Be Mad, a las 18:40 horas.

- 'Black Hawk derribado'. Be Mad, a las 15:51 horas.

