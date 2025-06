Qué películas ver hoy domingo en televisión: de una multipremiada cinta ganadora de tres Goya a un exitoso thriller de Harrison Ford

Marta Palacios Valencia Domingo, 29 de junio 2025, 00:57 Comenta Compartir

El fin de semana llega a su fin con una programación de televisión cargada de películas, muchas de ellas taquilleras tanto en nuestro país como en Hollywwod. Para destacar este domingo, 29 de junio, la Televisión Digital Terrestre (TDT) emite grandes títulos que van de una película española, multipremiada, ganadora de 3 Goya en 2024 a un exitoso thriller protagonizado por Harrison Ford y Michelle Pheiffer. Y lo que es mejor, totalmente gratis.

Pero también hay espacio para la aventura, con la emisión de una de las sagas que más ha recaudado en el cine, Jurassic Park, y para la comedia, con dos cintas protagonizadas por Ryan Reynolds y Jason Bateman y por Jean Dujardin.

Estas son algunas de las mejores películas para ver hoy gratis en televisión:

22.25 La 2 20.000 especies de abejas

Año: 2022 (drama).

Dirección: Estibaliz Urresola

Reparto: Sofía Otero, Patricia López Arnaiz, Ane Gabarain, Itziar Lazkano y Martxelo Rubio.

Sinopsis: Coco, de 8 años, no se ajusta a las expectativas del resto y no entiende por qué. Todos a su alrededor insisten en llamarle Aitor, pero no se reconoce con este nombre ni en la mirada de los demás. Su madre, Ane, sumergida en una crisis profesional y sentimental, aprovecha las vacaciones para viajar con sus tres hijos a la casa materna, donde reside su madre, Lita y su tía Lourdes, estrechamente vinculada a la cría de abejas y la de producción de miel. Este verano que cambia su vida, obliga a estas mujeres de tres generaciones muy distintas a enfrentarse a sus dudas y miedos. Y sobre todo, Ane, para ser honesta consigo misma. Ganadora de 3 premios Goya en 2024.

20.09 horas Be Mad Lo que la verdad esconde

Año: 2000 (suspense)

Dirección: Robert Zemeckis

Reparto: Harrison Ford, Michelle Pfeiffer, Diana Scarwid, Katharine Towne, Miranda Otto y James Remar.

Sinopsis: Norman y Claire parecen ser una pareja normal. Él es profesor de genética y ella es ama de casa. Sin embargo, en su casa empiezan a suceder cosas muy extrañas después de que su única hija se vaya a la universidad.

22.00 horas Telecinco Jurassic World: Dominion

Año: 2021 (aventuras)

Dirección: Colin Trevorrow

Reparto: Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Laura Dern, Jeff Goldblum y Sam Neill.

Sinopsis: La historia transcurre cuatro años después de la destrucción de Isla Nublar. Ahora, los dinosaurios conviven, y cazan, con los seres humanos en todo el mundo. Este frágil equilibrio cambiará el futuro y decidirá, de una vez por todas, si los seres humanos seguirán en la cúspide de los depredadores en un planeta que comparten con los animales más temibles de la creación.

Otras películas para ver hoy gratis:

- 'Pequeños detalles'. La 1. 22.00 horas

- 'Blood de Brad Anderson'. Paramount. 22.00 horas.

- 'Captain Fantastic'. Be Mad. 22.30 horas.

- 'Lío embarazoso'. FDF. 22.22 horas.

- 'Caos'. Neox. 22.20 horas.

- 'La saga Crepúsculo: Amanecer parte I'. Nova. 22.00 horas.

- 'Un hombre de altura'. La 1. 19.10 horas.

- 'Feliz día de tu muerte'. Paramount. 18.10 horas.

- 'Hollywood, Departamento de Homicidios'. Be Mad. 18.01 horas.

- '211'. Veo 7. 19.15 horas

- 'El cambiazo'. La 1. 17.25 horas.

- 'Premonición'. Paramount. 16.00 horas.

- 'Warcraft. El origen'. Cuatro. 15.40 horas.

- 'Speed Racer'. Be Mad. 15.30 horas.

