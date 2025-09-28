Qué películas ver hoy domingo en televisión: de un éxito reciente de Nolan a un drama de Antonio Banderas Consulta los títulos más interesantes de este 28 de septiembre

J.Zarco Domingo, 28 de septiembre 2025, 01:09 Comenta Compartir

El domingo es el clásico día para reunirse con la familia pero también para disfrutar por la tarde de una buena película. Más allá de las plataformas de suscripción que hay disponibles, la televisión tradicional también ofrece distintos títulos que son interesantes. Eso sí, deberás estar atento a la hora y la cadena en la que se emite.

La 1 22:00 horas Oppenheimer

Año:2023

Dirección: Chistopher Nolan

Reparto: Cillian Murphy, Emily Blunt, Robert Downey Jr, Matt Damon, Josh Hartnett, Florence Pugh.

Sinopsis: En tiempos de guerra, el brillante físico estadounidense Julius Robert Oppenheimer, al frente del 'Proyecto Manhattan', lidera los ensayos nucleares para construir la bomba atómica para su país. Impactado por su poder destructivo, Oppenheimer se cuestiona las consecuencias morales de su creación. Desde entonces y el resto de su vida, se opondría firmemente al uso de armas nucleares.

BeMad 22:29 16 calles

Año:2006

Dirección: Richard Donner

Reparto: Bruce Willis, Mos Def, David Morse o Tig Fong

Sinopsis: A las 8:02 de la mañana, el detective de la policía de Nueva York Jack Mosley tiene encomendada una misión aparentemente sencilla. El delincuente Eddie Bunker está citado para testificar ante un gran jurado a las 10 en punto, y Mosley debe trasladarlo desde la celda al juzgado, a 16 calles de distancia. Cuando Jack, que tiene serios problemas con el alcohol, mete a Eddie en el asiento trasero de su coche y se dispone a atravesar Nueva York en hora punta, no se da cuenta de que los sigue una furgoneta.

FDF 22:21 Traidor

Año:2008

Dirección: Jeffrey Nachmanoff

Reparto: Don Cheadle, Guy Pearce, Jeff Daniels, Archie Panjabi o Neal McDonough

Sinopsis: El agente del FBI Roy Clayton (Guy Pearce) dirige una investigación sobre una organización terrorista, responsable de varios ataques terroristas en Europa, cuyo cabecilla parece ser Samir Horn (Don Cheadle), un ex agente del gobierno norteamericano de origen musulmán. Clayton buscará pistas y pruebas para descubrir si el ex agente es un traidor.

Cuatro 17:30 Los 33

Año:2017

Dirección: Patricia Riggen

Reparto: Antonio Banderas, Rodrigo Santoro, Juliette Binoche, Mario Casas o Cote de Pablo

Sinopsis: Narra los sucesos reales que ocurrieron en Chile en agosto del 2010, cuando el derrumbe de la mina San José dejó atrapados a 33 mineros a unos 720 metros de profundidad durante 70 días.

Neox 17:10 Las vacaciones de Mr. Bean

Año:2007

Dirección: Steve Bendelack

Reparto: Rowan Atkinson, Emma de Caunes, Willem Dafoe o Jean Rochefort.

Sinopsis: Mister Bean decide irse de vacaciones al sur de Francia y convierte su viaje de Londres a la Costa Azul en un auténtico caos: por dondequiera que pasa provoca verdaderos estragos.

La 1 17:35 Pearl Harbor

Año:2001

Dirección: Michael Bay

Reparto:Ben Affleck, Josh Hartnett, Kate Beckinsale, Alec Baldwin

Sinopsis: Año 1941, en plena Segunda Guerra Mundial en Europa. Rafe McCawley (Affleck) y Danny Walker (Hartnett) crecieron juntos en una zona rural estadounidense y su larga amistad se mantiene cuando ambos ingresan como pilotos en las fuerzas aéreas. Rafe encontró en Evelyn Johnson (Beckinsale), una valiente enfermera, al amor de su vida, pero pronto tuvieron que separarse, al ser llamado Rafe para servir en la Fuerza Aérea Británica (RAF) contra los alemanes. Mientras tanto, Danny y Evelyn son enviados a la base aérea de Pearl Harbor en Hawai.

Más películas

-Los secretos de la viuda negra. 17:45 en Antena 3.

-La reina del mal. 19:20 en Antena 3.

-Paradise City. 19:24 en BeMad.

-El supercanguro. 18:55 en Neox

Temas

Bruce Willis