Reparto de la película 'El Club del Crimen de los Jueves'. Netflix

La película basada en un libro superventas que llega a Netflix con un elenco estelar y producida por Steven Spielberg

Los protagonistas de la trama son cuatro jubilados que viven en un tranquilo complejo residencial y que se convierten en detectives aficionados para investigar asesinatos sin resolver

Marta Palacios

Marta Palacios

Valencia

Martes, 12 de agosto 2025, 00:42

'El Club del Crimen de los Jueves', del presentador y humorista de la televisión británica Richard Osman, se convirtió, con más de 11 millones de libros vendidos, en todo un bestseller mundial. Fue la primera novela de una serie al que le siguen 'El jueves siguiente', 'El misterio de la bala perdida' y 'El último en morir'.

Publicado en 2020, este 'cozy crime' pronto se convirtió en un auténtico fenómeno literario. Y todo ello gracias a la hilarante historia que Osman narra y que protagonizan cuatro jubilados que viven en una tranquila residencia.

Ahora, cinco años después de su salida al mercado, 'El Club del Crimen de los Jueves' (Espasa) se adaptará en una película que llegará a Netflix el próximo 28 de agosto. Y lo hace con un elenco estelar y producida por Steven Spielberg.

Así es 'El Club del Crimen de los Jueves'

El filme estará protagonizado Helen Mirren ('Mobland'), Pierce Brosnan ('Confidencial'), Ben Kingsley ('Gandhi') y Celia Imrie ('El exótico Hotel Marigold'). Los cuatro serán los que encabezarán este reparto de lujo que se completa con Naomi Ackie ('Mickey 17'), Daniel Mays ('El robo del siglo'), Henry Lloyd-Hughes ('Fuimos los afortunados'), Tom Ellis ('Lucifer'), Jonathan Pryce ('Slow Horses'), David Tennant ('Doctor Who'), Paul Freeman ('En busca del arca perdida'), Geoff Bell ('Kingsman: Servicio secreto'), Richard E. Grant ('Saltburn') e Ingrid Oliver ('Timadoras compulsivas').

La historia se centra en un grupo de cuatro jubilados -Elizabeth, Ron, Ibrahim y Joyce- que viven en una tranquila residencia y que deciden 'matar el tiempo' investigando asesinatos sin resolver con la intención de encontrar a los culpables.

Netflix

Sin embargo, todo cambiará cuando una persona cercana a ellos aparece muerta y el grupo tiene que pasar de investigar un caso «frío» a uno «caliente». ¿Está el culpable entre ellos? ¿Qué hay detrás del crimen? Estos jubilados, con la ayuda de la policía, encontrarán las respuestas.

El largometraje, según ha compartido Netflix, está dirigido por Chris Columbus ('Harry Potter y la piedra filosofal') y producido por Amblin Entertainment, que pertenece a Steven Spielberg.

