El 'cozy crime': novelas de crímenes con encanto para relajarse en verano

Las vacaciones de verano son la época ideal para encontrar lecturas que nos enganchen pero que también nos hagan olvidarnos del estrés de la vida cotidiana. El 'cozy crime' o 'cozy mystery', que podemos traducir al español como «crímenes» o «misterios reconfortantes», es un subgénero de novela negra que se caracteriza por estar protagonizada por detectives de un perfil no profesional, que tratan de resolver un enigma en un ambiente encantador. Por ejemplo, un pueblo pequeño en el que todos se conocen. Además, estas novelas suelen ser ligeras y levemente humorísticas.

Aunque el género esté otra vez de moda, apareció por primera vez con las novelas de detectives de Agatha Christie, Anthony Berkeley Cox y Dorothy L. Sayers. A diferencia de los libros de misterio duros, con tramas densas que narran más directamente la violencia, estas 8 novelas que te recomendamos aquí te ayudarán a entretenerte con enigmas sin vísceras ni escenas truculentas:

1 Elizabeth Peters Alma Editorial La maldición del faraón

Tras cinco años de matrimonio y el nacimiento de su hijo Ramsés, Amelia Peabody y su marido Radcliffe Emerson han cambiado las aventuras arqueológicas en Egipto por una casa georgiana con jardín en la Inglaterra victoriana. Amelia, que nunca ha sido una dama convencional, afronta su flamante vida doméstica con más resignación que entusiasmo, pero la inesperada muerte de sir Henry altera sus planes hogareños. La viuda, lady Baskerville, acude a la pareja para que se pongan al mando de la excavación que capitaneaba su marido, quien había descubierto una tumba real intacta en Luxor. Pero a la muerte de sir Henry se suman otros extraños sucesos y empieza a circular el rumor de que una maldición se cierne sobre la tumba del faraón.

2 Robert Thorogood Catedral La muerte visita Marlow

Judith, Suzie y Becks, las tres fundadoras del club del crimen de Marlow, han gozado de un merecido descanso despues de la resolución de su primer caso. En su horizonte más inmediato solamente se atisba la boda de uno de los grandes nombres de Marlow, sir Peter Bailey. Sir Peter ha organizado una fiesta en su gran mansión en la ribera del Támesis, y Judith, Suzie y Becks ya se imaginan rodeadas de glamour, mientras beben una copa de champán tras otra. Pero la alegría les va a durar bien poco: durante la velada se oye un gran estruendo proveniente del interior de la casa y hallan muerto al novio en su estudio. La policía descarta el asesinato, pues la puerta estaba cerrada por dentro, pero Judith no lo tiene tan claro y está convencida de que sir Peter ha sido asesinado.

3 Richard Osman Espasa El club del crimen de los jueves

En un pacífico complejo privado para jubilados, cuatro improbables amigos se reúnen una vez a la semana para revisar antiguos casos de asesinatos locales que quedaron sin resolver. Ellos son Ron, un exactivista socialista lleno de tatuajes y revolución; la dulce Joyce, una viuda que no es tan ingenua como aparenta; Ibrahim, un antiguo psiquiatra con una increíble capacidad de análisis, y la tremenda y enigmática Elizabeth, que, a sus 81 años, lidera el grupo de investigadores aficionados… o no tanto. Cuando un promotor inmobiliario de la zona es hallado muerto con una misteriosa fotografía junto al cuerpo, El Club del Crimen de los Jueves se encuentra en medio de su primer caso real. Aunque sean octogenarios, los cuatro amigos guardan algunos trucos en la manga.

4 Dolores Hitchens RBA La gata lo vio todo: un misterio felino

A sus 70 años no hay muchas cosas que disturben a Rachel Murdock. De ahí que cuando su sobrina Lily le pide que pase unos días con ella, Rachel no se lo piensa dos veces y se pone en camino, acompañada de su gata Samantha. La sobrina las recibe con vaguedades que, poco a poco, dejan entrever que está en serios apuros. Mientras Rachel intenta ayudar, alguien la droga y pierde el conocimiento. Al despertar, su sobrina está muerta y la gata ha sido la única que ha visto qué ha ocurrido. Rachel no tardará en comenzar a unir las piezas del misterio que se despliega frente a ella.

5 Hisachi Kashiwai Salamandra Los misterios de la taberna Kamogawa

Una historia llena de ternura sobre una pareja de detectives formada por el padre y la hija del Kamogawa Shokudo, un restaurante escondido en Kioto, que siempre está lleno. El éxito entre la clientela radica en que este dúo singular se ha especializado en preparar exactamente el plato que el público anhela y recuerda de su pasado y no es capaz de reproducir o encontrar. Y lo hacen investigando la historia de la persona en cuestión. Kamogawa Koishi y su padre Nagare, antiguo detective, escuchan las confidencias de sus comensales, que anhelan revivir un momento mágico, y recrean los platos cocinados por sus seres queridos, en una novela deliciosa en todos los sentidos.

6 Jessica Bull Lumen Jane Austen investiga

Hampshire, 1795. Jane Austen está haciendo todo lo posible por conseguir una propuesta de matrimonio de Tom Lefroy, el gran amor de su vida y quien inspiró al personaje de Mr. Darcy, cuando el cadáver de madame Renault, una sombrerera, aparece en el pequeño cuarto de la ropa blanca durante una fiesta. Cuando la policía encuentra a Georgy, hermano de Jane, con un collar perteneciente a la difunta, da el caso por cerrado, por lo que el joven podría terminar con la soga al cuello. Convencida de su inocencia y de que detrás de todo lo sucedido se esconde algo más, Jane decide investigar por su cuenta sobre la sociedad local. A medida que se vaya enfrentando al peligro, el engaño y el escándalo entre sus propios amigos y vecinos y crezca su lista de sospechosos, sus agudas dotes de observación se verán puestas a prueba. ¿Descubrirá la verdad a tiempo? ¿Conseguirá salvar a su hermano de la horca? Una cosa está clara: en Hampshire nada es lo que parece.

7 Vicki Delany Alma Elemental, querida lectora

Gemma Doyle regenta, junto a su gato Moriarty, la Sherlock Holmes Bookshop, una librería especializada en el famoso detective y ubicada en el número 222 de Baker Street de Cape Cod. Tras la visita de un grupo de jugadoras de bridge, Gemma encuentra una revista rara y muy valiosa que contiene la primera historia de Sherlock Holmes. Un hallazgo trascendente que deja de parecer fortuito cuando una de las mujeres que visitaron la tienda aparece muerta. Desde el principio, Gemma será la principal sospechosa, pero, con ayuda de su amiga Jayne, que dirige el Salón del Té de la Señora Hudson, se pondrán manos a la obra para investigar y limpiar su nombre siguiendo las pistas de un atractivo experto en libros raros.

8 Carmen Posadas Espasa El misterioso caso del impostor del Titanic

En abril de 1912, la adinerada viuda de Peñasco tuvo un mal presentimiento mientras almorzaba en su palacete de Madrid. Algo les había pasado a su único hijo y su nuera, a quienes en ese momento creía en París, disfrutando de su luna de miel. La dama no se equivocaba: a pesar de las advertencias que les había hecho, los recién casados se habían embarcado en el que se creía el barco más seguro del mundo y sin duda era el más lujoso: El Titanic. Pocos días después las funestas nuevas llegaron a la mansión de la viuda: su hijo había perecido y su nuera estaba sana y salva, pero rota de dolor en Nueva York.