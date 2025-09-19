Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El fiscal acorrala a Polo: «¿Por qué durante dos horas no mandan correos del Poyo?»
Logo Patrocinio
La familia Vicho Vaello. LP

'Padre no hay más que uno' se convierte en serie de televisión con nuevos protagonistas

La nueva producción que emitirá Prime y Atresmedia presenta a la familia Vicho Vaello

Nacho Ortega

Nacho Ortega

Valencia

Viernes, 19 de septiembre 2025, 11:51

Padre no hay más que uno, la exitosa saga familiar cinematográfica más popular del cine español de los últimos años, se convierte en serie de televisión. Lo han confirmado Prime Video y Atresmedia este 19 de septiembre, cuando han desvelado que el rodaje ha finalizado y han presentado a la nueva familia protagonista. 'Padre no hay más que uno, la serie' estará disponible en Prime Video como parte de la suscripción Prime.

Los protagonistas

Escrita y dirigida por Inés de León 'Padre no hay más que uno, la serie' es una comedia hilarante, repleta de caos familiar, ocurrencias disparatadas y momentos entrañables. Nos presenta a la familia Vicho Vaello, formada por:

- Daniel Pérez Prada, en el papel de Mateo, el padre de familia

- Mariam Hernández como Helena, mujer de Mateo y madre de cinco hijos

- Claudio Gallego (Alex), hijo

- Amanda Cárdenas (Teresa), hija

- Alberto Salvador (Luis), hijo

- Naia de las Heras (Carola), hija

- Olivia Guerrero (Bea), hija

Todo ellos vivirán una nueva aventura familiar, ampliando el universo de Padre no hay más que uno y recuperando a alguno de sus personajes más queridos por el público.

La trama

Helena y Mateo son un matrimonio con cinco hijos. Cuando a Helena le ofrecen el trabajo de su vida en la app Conchy, toda la familia decide mudarse. Mateo, con más confianza que sentido común, deja de lado su carrera para encargarse del cuidado de sus hijos, convencido de que «esto no puede ser tan difícil» pero pronto descubrirá que lo es, y mucho. Mientras Helena intenta brillar en su nueva empresa, sus hijos, descontentos con la mudanza, se organizan para sabotear este cambio de vida y poder volver a su antigua ciudad.

Coescrita por Raúl Navarro, quien también co-dirige, y Juan Manuel de Vega, 'Padre no hay más que uno, la serie', es de nuevo, una producción de Mª Luisa Gutiérrez, en representación de la productora de la saga más taquillera del cine español en los últimos años, Bowfinger International Pictures, en asociación Sony Pictures International Productions y con la participación de Prime Video y Atresmedia.

La saga Padre no hay más que uno ha cerrado su paso por los cines con una exitosa quinta entrega que ha vuelto a conquistar al público. En sus cinco películas, la saga ha logrado más de 11,3 millones de espectadores y ha sido la única cinta española que ha logrado superar en los últimos cinco años los 2 millones de espectadores en todas y cada una de sus entregas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El SEPE publica una oferta para trabajar en colegios sin oposición con un sueldo de 750 euros por tres horas al día
  2. 2 La incorrecta colocación de una sonda gástrica en un hospital valenciano provoca la muerte de un hombre
  3. 3

    La Seguridad Social subasta pisos en Valencia desde 30.600 euros y plazas de garaje por 5.000
  4. 4 El choque de un camión contra un puente obliga a cortar la N-332 y colapsa Gandia
  5. 5 Muere Batiste Martí, primer vacunado del Covid en Valencia, por una insuficiencia renal
  6. 6

    El viejo Mercado Central de Valencia sale a la luz: hallan rejas, pavimento Nolla y una mesa labrada
  7. 7

    Otra noche de tensión por las novatadas en Valencia
  8. 8 Una británica de 63 años estrangula a otra mujer con el cable de una aspiradora en Benidorm
  9. 9 Arrestada por acuchillar a su inquilino en Valencia por el impago del alquiler
  10. 10

    «Déjalo que se reviente»: vuelven las novatadas al entorno de la plaza de Honduras de Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias 'Padre no hay más que uno' se convierte en serie de televisión con nuevos protagonistas

&#039;Padre no hay más que uno&#039; se convierte en serie de televisión con nuevos protagonistas