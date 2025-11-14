Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Adrián Rodríguez, en una imagen de archivo. Telecinco

El padre de Adrián Rodríguez revela el infierno por el que pasan: «Me arrastraba a la desesperación»

El actor de 'Los Serrano' ha ingresado en un centro de rehabilitación por su adicción a las drogas

María Gardó

María Gardó

Valencia

Viernes, 14 de noviembre 2025, 17:02

Comenta

Hace unos días, el propio Adrián Rodríguez contaba en sus redes sociales que había tenido que volver a ingresar en un centro de rehabilitación por su adicción a las drogas. El actor de 'Los Serrano' decía que se iba a quedar incomunicado y que sólo volvería cuando se encontrara bien.

Ahora ha sido el padre del intérprete el que ha revelado el calvario por el que han pasado debido a esta adicción a las drogas. Antonio Rodríguez ha visitado el programa 'Y ahora Sonsoles' donde se ha confesado. Comenta que confía en la recuperación de su hijo a pesar de haberse llevado «muchos desengaños» con él: es el quinto centro de rehabilitación en el que ingresa.

Rodríguez asegura que su hijo empezó a ir por el mal camino debido a su fama prematura. Eso le hizo estar expuesto a ciertas situaciones muy pronto: «Primero piensas 'bueno, por una rayita no pasa nada', pero luego son dos, después tres y cuando entras en el bucle ya no tienes salida». Ambos han tenido muchas conversaciones sobre el tema y el actor de 'Física o Química', tras ponerse a llorar, asegura que no lo hará pero «termina haciéndolo».

«Yo he tenido que sacarlo de un hotel y meterlo en el maletero de un coche por la fama y he tenido que mentir y decir a conocidos que él estaba haciendo una serie en México porque no podía decir que estaba en un centro recuperándose», cuenta Antonio a la hora de enumerar algunos episodios que ha vivido por la drogadicción de su hijo. Asegura que Adrián ha llegado «a dormir en la calle y en hoteles de mala muerte». Además de otras cosas que su padre prefiere callar. Lo que sí reconoce es que «por supuestísimo» que ha temido por la vida de Adrián: «Él ha llegado a estar ingresado por un infarto, que la doctora le pregunte si no le daba miedo morir y seguir (consumiendo).»

Tal era la angustia, que hace tiempo que no se encuentra con su hijo: «Hace un año o un año y medio que no lo veo en persona. Tuve que parar porque me arrastraba (...) Me arrastraba a la desesperación y, sobre todo, a la impotencia, que es lo más doloroso. El decir 'qué hago con este muchacho', 'dónde lo meto'.» Aun así, dice tener «la conciencia bastante tranquila porque he llegado hasta donde he podido llegar».

Pese a todo, confía en que Adrián se recupere. De hecho, sueña con llegar «a celebrar un Goya» con él brindando «con una botella de agua» porque «es un campeón, muy bueno como persona y como actor», tal como reconoce con lágrimas en los ojos y la voz entrecortada.

