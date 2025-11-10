Preocupación por el estado de salud de Adrián Rodríguez: «Esta vez no hay un hasta pronto» El actor ha emitido un comunicado en el que explica que ha vuelto a ponerse en tratamiento por su adicción a las drogas

El actor Adrián Rodríguez, conocido por sus apariciones en 'Los Serrano' y 'Física o Química', no ha escondido que sufre un problema con las drogas desde bien joven. Así lo ha contado en diferentes entrevistas. El intérprete ha intentado poner solución a sus problemas en distintas ocasiones, poniéndose en tratamiento, y la última vez parecía que había sido la definitiva y había conseguido poner fin a sus problemas.

Pero nada más lejos de la realidad. Este domingo, el actor ha lanzado un comunicado en sus redes sociales en el que cuenta que se va a poner de nuevo en manos de profesionales: «Después de varios meses creyéndome que estoy mejor y demás proyectos que quería llevar a cabo, tengo que reconocer que todo ha sido parte de mi enfermedad. La poca luz que aún me queda en mi interior ha vuelto a iluminarme para volver a ponerme en tratamiento», confesaba este fin de semana.

«Esta vez no hay tiempo, no hay un hasta pronto. Solo volveré cuando realmente me encuentre bien y fuerte. Esto es obedecer y hacer las cosas bien cada día, así que doy las gracias a todos y sobre todo, pedir disculpas a toda la gente que haya causado deudas o cualquier otro inconveniente», explicaba y añadía: «Estaré complemente incomunicado. Gracias y un beso muy fuerte».

Quién es Adrián Rodríguez

Adrián Rodríguez saltó a la fama por su papel en 'Los Serrano'. Formaba parte de la cuadrilla de Guille y Teté. Daba vida a David Bornás, más conocido como DVD. En la serie, era el chico malote de la clase, que volvía locas a todas las chicas. No obstante, él estaba enamorado de Teté. Ella le daba falsas esperanzas para poner celoso a Guille.

Más tarde, formó parte del reparto de 'Física o Química'. Encarnó a David Ferrán. En la serie pasa de no aceptar su orientación sexual a tener una relación sentimental con Fer, personaje interpretado por Javier Calvo.

Después, no volvió a tener la misma fama. Aceptó en 2018 ser concursante de 'Supervivientes'. No obstante, a los pocos días decidió renunciar y se tuvo que enfrentar a una gran indemnización económica a la que no pudo hacer frente.