Màbel Martí y Nacho Cotino - Presentadores de 'Va de bo' en 'À Punt'«El objetivo es entrar en casa de los valencianos, no todo es la audiencia»
El presentador reconoce que el mensaje matinal sobre el 'share' «te pone firme» y su compañera destaca que «el buen trabajo es la recompensa»
Valencia
Lunes, 22 de septiembre 2025, 00:40
Veteranos de las ondas y los platós pero con la ilusión de dos novatos que empiezan un nuevo proyecto. Màbel Martí y Nacho Cotino se ... cuelan cada tarde en casa de los valencianos con el nuevo 'Va de bo', la apuesta vespertina de À Punt.
-Primera semana en antena, ¿valoración de estos primeros días?
-N: El arranque ha sido más que satisfactorio. No tuvimos mucho tiempo para 'probaturas' pero creo que hemos cogido el hilo y el ritmo del programa rápidamente. Hay profesionales muy buenos en la trastienda que nos lo hacen fácil y yo, particularmente, lo agradezco porque ponerse al frente de un programa así y en la televisión pública supone una inmensa responsabilidad.
-M: Muy positiva, ilusionados al máximo con el proyecto y acostumbrándonos a las rutinas. Ajustando todas las piezas de este gran engranaje, ya que 3 horas en directo cada día, no es una tarea baladí. En mi caso agradecida por esta gran oportunidad. He trabajado en diferentes programas de tarde, pero cada proyecto nuevo es único para crecer y aprender como persona y profesional. Una semana es un periodo muy corto para valorar un proyecto pero lo cierto es que es un reto que pide a todo el equipo máxima implicación y estamos todos trabajando a una para que Va de Bo marque la diferència.
-¿Qué aporta 'Va de bó' que no existiera antes en À Punt?
-N: No sé contestarte y no es porque no quiera 'mojarme'. He estado un año en el paraíso de la Ciudad de las Artes y las Ciencias alejado de los medios tanto como profesional como espectador. Sinceramente… no sé qué se estaba emitiendo: ni en À Punt ni en el resto de televisiones. Sólo veía informativos.
-M:Un magazín de tardes en directo en una televisión pública es imprescindible. Va de Bo ofrece tota la actualidad con la máxima rigurosidad y profesionalidad. Llegamos a todos los puntos de la Comunitat Valenciana donde está la notícia y lo contamos con immediatez, empatía y profesionalidad. Tenemos muy presente a nuestra audiencia y también a todas las personas que confian en nosotros para contarnos sus historias. Somos un servicio público y nos debemos a nuestra gente.
-Menudo equipo de reporteros viajeros por los pueblos valencianos, por cierto…
-N: Extraordinario. Ya te digo que es un lujo verte tan arropado, tan bien acompañado y comprobar la capacidad que tenemos de llevar el directo a nuestros telespectadores desde cualquier lugar y ese punto entusiasta de la juventud… Una pasada.
-M: Todo lo que explique sobre el equipo de reporteros es poco. Son un equipo de periodistas súper humano y profesional. Nosotros damos la cara, pero ellos trabajan intensamente antes, durante y después del programa para llegar a todas partes. Trabajar con un equipo tan potente hace que bajes a plató con la máxima confianza y tranquilidad
-¿Refrendados por la audiencia en este inicio?
-N: Ahí vamos… poquet a poquet. Yo no entiendo demasiado de audiencias pero sí sé que es una franja complicadísima y que tenemos una misión muy difícil por delante. De lo que sí entiendo es de entrega y simpre me he entregado a fondo en todo lo que he hecho.
-M: Los números importan, no lo negaré, pero nuestro objetivo va más allá de las audiencias. Buscamos ofrecer un buen programa, el mejor, darnos a conocer, fidelizar a nuestros espectadores y convertirnos en el programa que valencianos y valencianas elijan para pasar las tardes. Queremos entrar en sus casas y quedarnos.
-Menuda dictadura también el del 'share' eh…
-N: Terrible. Yo siempre intento que no me influya pero no puedo negar que el mensaje mañanero … te 'pone firme'
-M: Pues depende. Como te contaba los números importan pero como periodista si trabajas con honestidad, rigor y profesionalidad para ofrecer información y entretenimiento de cualidad, te aseguro que compensa. Las audiencias no deben empañar un trabajo bien hecho. Y desde luego para mi no vale aquello de «todo por la audiencia». El trabajo bien hecho, ese es para mi el reto y la recompensa.
-¿Cómo se sienten dos veteranos de la tele y la radio en este formato?
-N: Me siento comodísimo. Además me he encontrado con Màbel, a la que no conocía con anterioridad, y he conectado con mucha facilidad. No coincidimos mucho tiempo juntos en plató pero, con las 'tablas' que tiene… te contagia confianza.
-M: Con ganas de aprender y mejorar. Tener experiencia té da seguridad y herramientas para hacer un mejor trabajo, pero para mi contar la actualidad referente a sucesos y tribunales es nuevo y requiere mucho rigor y mucho respeto.
-¿Más cómodos en plató o en estudio de radio?
-N: Soy 'radioadicto' desde muy jovencito. Me entusiasma hacer radio y consumo bastantes horas de radio a diario pero… debo reconocer que el pilotito de la cámara tiene una erótica especial. Ese es el influjo que me ha hecho recaer y dejar un muy buen trabajo para volver montarme en esta Montaña Rusa.
-M: Son cosas muy diferentes. Es muy difícil decantarse por una u otra. Ahora toca tele y a mi el directo me gusta mucho, improvisar, estar atento a lo que puede pasar... Yo he aprendido mucho trabajando con grandes profesionales, Elisenda Roca, Jordi González, Albert Om, Ximo Rovira... y de todos ellos he aprendido que en televisión si eres honesto la audiencia lo valora. En plató soy igual que fuera de él, así que a mi ser yo me funciona y me conecta con la gente.
-Uno cree que hay hoy en la tele demasiado show y poca información de calado…
-N: ¿Tú lo crees?. No lo sé… Creo que es una industria que se rige – como todas- por la ley de la oferta y la demanda. La cosa cambia cuando tu pretensión es la de adoctrinar. No es mi caso.
-M: Para mi no está reñido el tándem informar y entretener. El show está muy bien y la información siempre es necesaria, si salimos de los telenotícies, hay muchos formatos donde el show con criterio, ingenio, humor, respeto y profesionalidad es perfecto.
-¿Se puede ser imparcial en una televisión pública?
-N: La legislación vigente y el propio Estatut marcan los objetivos de la Radio Televisión Pública valenciana y entiendo que la cadena ha de apostar por la pluralidad.
-M: Se puede y se debe. La televisión pública es la televisión de todos. Los periodistas somos personas y tenemos nuestras preferencias y nuestra ideología pero el amor y respeto por esta profesión debe llevarnos a explicar siempre la verdad sea la que sea y venga de donde venga.
-¿Qué momento recordáis de vuestra carrera como el más bonito?
-N: He dedicado muchos años a la información deportiva y tuve la oportunidad de retransmitir los mejores momentos de la historia del Valencia CF. La final de 'La Cartuja' del 99, la tengo esculpida en mi memoria. Ya te he dicho que somos imperfectos… soy muy 'choto'.
-M: Han habido muchos, soy tremendamente afortunada, pero presentar la noche de fin de año en TV3 ( Les Campanades 2014) fue una oportunidad increíble. Fue una noche mágica y un regalo.
-¿Y el más surreal?
-N: Trabajando en la Cope, en un partido en Yaroslavl (Rusia), había mucha presencia de militares armados y, delante de la cabina desde la que estaba retransmitiendo, tenía un militar jovencito 'tirando los tejos' a una joven. En un momento determinado, el chico – que ya había pasado al ataque – se giró hacia mi, me dio el Kaláshnikov o lo que fuera aquello, cogió a la chica de la mano y… se largó. Al rato volvieron ambos un tanto sofocados.
-M: No diré el nombre (ríe) pero una famosa actriz se pasó una entrevista entera contestándome con monosílabos y eso que promocionaba su película. No hubo manera de sacarle una frase entera y coherente...
-¿Y el más duro?
-N: Estábamos en Ankara una fría mañana de marzo cuando nos llegó la noticia de los atentados de Atocha. El Valencia jugaba esa noche un partido allí que, inexplicablemente, se acabó jugando y era imposible aquella retransmisión. Nos iban interrumpiendo los compañeros de informativos para contar lo que estaba ocurriendo y sólo tenía ganas de llorar.
-M: Pues uno que me impactó para siempre fue en mi periodo de prácticas en informativos en Canal 9. La desgracia del cámping de Biescas. Me quedé toda la tarde recibiendo y minutando imágenes y lo que vi me marcó para siempre. También el incendio del edificio de Campanar fue un momento terrible.
-¿Cómo os gustaría que se recordara 'Va de bó' cuando acabe? Que dure mucho eh…
-N: Como el programa de NO debería haber acabado
-M: Pues eso debería decirlo la audiencia... no crees? Mejor no pensar en el final de momento. Ahora lo que deseo es que cada tarde la audiencia confíe en Va de Bo para informarse y entretenerse.
