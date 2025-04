Por qué no hay nuevo programa de 'El Hormiguero' esta semana El espacio de Pablo Motos se marcha de vacaciones y habrá una reposición de programas

Pablo Motos anunció el pasado jueves 10 de abril sus nuevos invitados para 'El Hormiguero', pero aclaró que acudirán a partir de la semana del 21 al 27 de abril. Es decir, durante el lunes 14 al jueves 17 no habrá programa y el equipo se marcha de vacaciones. A la vuelta, esperan al presentador rostros muy conocidos en España.

El lunes 21 estará presente la cantante Lola Índigo, el martes 22 el grupo Estopa, el miércoles 23 el reciente ganador del Masters 1.000 de Montecarlo Carlos Alcaraz y el jueves 24 otro cantante como Antonio Orozco.

¿Por qué no hay 'El Hormiguero' esta semana si en gran parte de España no es festivo? En Madrid se celebra la Semana Santa y no hay colegios del viernes 11 al lunes 21, mientras que a nivel laboral son festivos el 17 de abril (Jueves Santo) y el 18 de abril (Viernes Santo).

Por lo tanto, 'El Hormiguero' no emitirá nuevas entregas durante la semana y cubrirá la franja horaria con programas antiguos ya grabados. Su mayor competidor, 'La Revuelta', todavía no ha confirmado que se marche de vacaciones pero lo más probable es que también haya una reposición de sus emisiones.

En cuanto al resto de espacios estrella de Antena 3, como 'Pasapalabra', sí que tendrá lugar un nuevo capítulo en la lucha por el bote entre Rosa y Manu. En La 1, también habrá otra gala de su concurso de cocina más popular, 'MasterChef', que arrancó hace un par de semanas.

