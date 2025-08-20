Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Roberto Leal, presentador de 'Pasapalabra'. Antena 3

¿Quiénes son los nuevos invitados de hoy en 'Pasapalabra'?

Cuatro nuevas celebridades participan en los programas restantes de la semana

Mario Lahoz

Valencia

Miércoles, 20 de agosto 2025, 17:27

'Pasapalabra' introduce este miércoles 20 de agosto a cuatro caras conocidas que vivirán la experiencia y ayudarán en todo lo que puedan a Manu y Rosa en su lucha por conseguir el bote millonario que otorga el programa. La cifra está situada por encima de los dos millones, más concretamente en 2.008.000 euros. La primera invitada confirmada es Candela Cruz.

Candela Cruz

Candela Cruz (33 años) es una actriz natural de Sevilla con formación en ARte Dramático y Danza Clásica por el Conservatorio Profesional de Danza de Sevilla. Su carrera abarca teatro, cine y televisión, y ha sido nominada a los Premios de Unión de Actores y Actrices. Actualmente, es conocida por su papel de Carmen en la serie diaria 'Sueños de libertad', emitida por Antena 3.

Publicidad

Top 50
  1. 1 AEAT da a los mutualistas jubilados un nuevo plazo para rellenar el segundo formulario y reclamar miles de euros
  2. 2 Aemet anuncia chubascos y tormentas fuertes este miércoles en la Comunitat y detalla dónde lloverá
  3. 3 La casa de lujo más cara de la Comunitat Valenciana no encuentra comprador
  4. 4

    Otro día de lucha sin cuartel en el monte valenciano con 12 fuegos activos
  5. 5

    «Olía a gasolina y el hijo bajó gritando que su padre estaba muerto antes de la explosión»
  6. 6 Este es el pueblo de Valencia con la mejor piscina para ir en familia, según ChatGPT
  7. 7 Bertín Osborne presenta a su hijo David: «No quiero que sea un niño escondido»
  8. 8

    El Valencia reorganiza su delantera
  9. 9

    Alerta por polvorines en la Comunitat en tiempos de fuego
  10. 10 Invitan a un balneario a una mujer de 85 años para robarle 120.000 euros de su casa en Alicante

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias ¿Quiénes son los nuevos invitados de hoy en 'Pasapalabra'?

¿Quiénes son los nuevos invitados de hoy en &#039;Pasapalabra&#039;?