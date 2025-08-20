¿Quiénes son los nuevos invitados de hoy en 'Pasapalabra'? Cuatro nuevas celebridades participan en los programas restantes de la semana

Mario Lahoz Valencia Miércoles, 20 de agosto 2025, 17:27 | Actualizado 18:04h.

'Pasapalabra' introduce este miércoles 20 de agosto a cuatro caras conocidas que vivirán la experiencia y ayudarán en todo lo que puedan a Manu y Rosa en su lucha por conseguir el bote millonario que otorga el programa. La cifra está situada por encima de los dos millones, más concretamente en 2.008.000 euros. La primera invitada confirmada es Candela Cruz.

Candela Cruz

¡Qué bonito que vengan a vernos a #Paspalabra gente que ha crecido con el programa! Candela Cruz como niña con zapatos nuevos. 😍😍



Esta tarde a partir de las 20:00 en @antena3com. pic.twitter.com/xWaKvOrVM7 — Pasapalabra (@PasapalabraA3) August 20, 2025

Candela Cruz (33 años) es una actriz natural de Sevilla con formación en ARte Dramático y Danza Clásica por el Conservatorio Profesional de Danza de Sevilla. Su carrera abarca teatro, cine y televisión, y ha sido nominada a los Premios de Unión de Actores y Actrices. Actualmente, es conocida por su papel de Carmen en la serie diaria 'Sueños de libertad', emitida por Antena 3.