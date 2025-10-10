'Cuánto, cuánto, cuánto', el nuevo programa que llega esta semana al 'prime time' de La 1 Aníbal Gómez y Eva Soriano son los presentadores de este nuevo formato de la cadena pública

DM Viernes, 10 de octubre 2025, 00:06 Comenta Compartir

RTVE apuesta por nuevos contenidos en el arranque del mes de octubre con un nuevo programa de la mano de Eva Soriano y Aníbal Gómez. Se trata de 'Cuánto, cuánto, cuánto', un formato que llega al 'prime time' de La 1 este sábado, 11 de octubre, a las 22.35 horas. La medición será el eje central de esta propuesta original y rompedora, que combina competición, entrevistas y humor.

Este nuevo formato está concebido como uno de los grandes acontecimientos televisivos de la temporada. El programa rinde homenaje a los grandes shows de la televisión, renovando el género con una apuesta por el humor, el rigor y la divulgación. Un formato muy participativo que busca la implicación tanto de los invitados como del público en plató y desde casa, y que recorrerá diferentes pueblos de España.

'Cuánto, cuánto, cuánto' es un nuevo 'prime time' familiar para La 1, pensado para sorprender y entretener a todos los públicos. El programa cuenta con una espectacular puesta en escena, con un plató de 1.600 metros cuadrados, con más de 180 personas de público y 18 cámaras.

En qué consiste 'Cuánto, cuánto, cuánto'

El programa se desarrolla en un plató de última generación, equipado con todos los elementos necesarios para garantizar la precisión de cada medición y con una infraestructura técnica de vanguardia. Las pruebas abarcan desde mediciones de pequeño formato con los invitados, hasta desafíos de grandes dimensiones ubicados en el exterior del plató. El equipo de metrólogos liderado por Yolanda Vega, doctora en Física, y Oliver Sánchez, que trabaja en el campo de la metrología desde hace 28 años, se encarga de aportar rigor y exactitud a todas las pruebas, desde su set laboratorio repleto de instrumentos de medición.

El programa contará también con su propia mascota, Cuantino Metrino, especialmente pensada para conectar con el público más pequeño y acercarles el mundo de la medición de una forma divertida y educativa.

'Cuánto, cuánto, cuánto' nace con la vocación de ofrecer una experiencia televisiva distinta, fomentando el ingenio y la participación desde un enfoque didáctico y lúdico, con un formato original y dinámico que pone a prueba la capacidad de medir… casi cualquier cosa.

Primer programa

En el primer programa, los tres invitados que se someterán a los originales retos de Eva Soriano y Aníbal Gómez son Toni Acosta, Joaquín Reyes y Jorge Ponce, que pondrán a prueba su intuición y conocimiento para calcular todo tipo de magnitudes, siempre desde el humor y dándole una vuelta de tuerca al arte de medir. Cada uno de ellos se «hermanará» con un miembro del público, que se elegirá por sorteo. Uno de estos tres afortunados concursantes seleccionados al azar podrá llevarse 10.000 euros si su «padrino» gana el concurso.

Además, el programa conectará con la cómica Laura del Val que en el estreno viajará a Frías (Burgos), donde propondrá diversos retos a los habitantes de la localidad burgalesa.

Quiénes son Eva Soriano y Aníbal Gómez

Eva Soriano es uno de los grandes talentos del humor en España. Inició su trayectoria televisiva en RTVE como copresentadora del espacio de La 2 'Ese programa del que usted me habla', y en etapas más recientes ha brillado como presentadora de la tercera temporada de 'La Noche D' en el prime time de La 1 y como conductora, los dos últimos años, de 'Saca tu Orgullo', el programa especial en directo que retransmite la manifestación del Orgullo LGTBIQ+, entre otros proyectos televisivos. Una trayectoria en los medios que compagina con espectáculos de humor en directo. Actualmente presenta el morning show 'Cuerpos especiales' de Europa FM.

Junto a ella, estará Aníbal Gómez, cómico de referencia en España, componente del grupo 'Ojete Calor' con Carlos Areces y de Ruido Paraíso, su proyecto musical en paralelo y en solitario. Tras su participación en espacios como 'Muchachada Nui' o 'Retorno a Lilifor', ha trabajado en cine y televisión. Su trayectoria en medios incluye presentaciones y colaboraciones en radio y televisión ('Las tardes de RNE', 'Que parezca un accidente' de Radio 3, el podcast 'Calla que te cuente' de Radio 3 Extra). Este año arranca el proyecto audiovisual basado en su libro 'El alucinante mundo de Rafaella'.

Temas

RTVE Radio Television Española