La nueva serie de Antena 3 que aterriza esta semana

Antena 3 pone en marcha su apuesta televisiva para verano y estrena nueva serie, que llegará a nuestras pantallas esta misma semana. La cadena, que se despide de 'El Hormiguero' por vacaciones y está también a punto de echar el cierre a 'Tu cara me suena', otro de sus programas estrella, apuesta por nuevas opciones para tratar de mantener a su audiencia durante los meses de calor.

La cadena estrenará este miércoles y jueves la serie 'La encrucijada', una producción de ficción protagonizada por Rodrigo Guirao y Ástrid Janer, que narra la historia de amor imposible entre César Bravo y Amanda Oramas, dos jóvenes pertenecientes a familias rivales marcados por heridas del pasado.

Atresmedia busca enganchar a los espectadores a esta nueva serie que llegará miércoles y jueves a las 22.50 horas a Antena 3. La trama mezcla el odio, la pasión, la venganza y el amor con la historia de dos familias enfrentadas y unos protagonistas que tendrán que hacer frente a toda esa rivalidad y heridas del pasado.

La historia arranca cuando César, que acaba de regresar tras más de dos décadas viviendo en México, busca justicia por la muerte de su padre. Vuelve a la tierra donde nació cuando ya nadie se acuerda del apellido de su padre ni de las trágicas circunstancias que rodearon su fallecimiento y el de sus abuelos. Aunque su aspecto de turista aventurero no lo delata, tiene muy claro a lo que viene y no hallará paz hasta que no consiga hacer justicia y meter en la cárcel a Octavio Oramas, el hombre que se apropió de la historia familiar de su padre y de todo lo que le pertenecía para crear su propio imperio.

Con lo que César no cuenta César es que en su camino se cruzará Amanda Oramas, de quien se enamorará perdidamente. Sus caminos se cruzan y ese encuentro marcará para siempre el desenlace de sus dos familias.

Completan el elenco Abel Folk, Isabel Serrano, Cristóbal Suárez, Candela Márquez, Paula Prendes, Antonio Velázquez o Silvia Marsó, entre otros. La ficción, una producción dentro de la alianza entre Secuoya Studios y Ay Yapim, con la participación de Atresmedia TV, cuenta con 60 capítulos que han sido grabados en Madrid y Canarias.