Atresmedia renueva '¡Salta!' para evitar otro robo como el de 'The Floor' La cadena continua con el concurso a pesar de estar por debajo de la media de audiencias

Mario Lahoz Valencia Miércoles, 25 de junio 2025, 00:38

Movimiento sorpresa e inesperado por parte de Atresmedia. El grupo ha decidido renovar '¡Salta!, el concurso que presenta Manel Fuentes por una segunda temporada a pesar de que su media estuvo por debajo de la mensual de Antena 3.

Cabe recordar que la primera temporada de '¡Salta!' emitida en la noche de los sábados contó con ocho entregas que marcaron una media del 10.6% y 1.130.000 espectadores quedando incluso por detrás de 'Hay una cosa que te quiero decir', en varias ocasiones.

Sin embargo, pese a no destacar en audiencias, Antena 3 muestra su confianza en el formato y lo ha renovado para evitar otro robo como el de 'The Floor'. Pese a que el concurso mantuvo una media de audiencia aceptable, Atresmedia no lo renovó y rápidamente lo adquirió Satisfaction Iberia y se lo vendió a TVE.

El resultado ya lo conocemos. 'The Floor' ha sido un éxito en el prime time de La 1 con Chenoa al frente tras cerrar una media de 12.3% y 1.072.000 espectadores liderando con crecees la noche de los miércoles. Por ello, parece que Atresmedia quiere evitar que ocurra lo mismo y bloquear que otra cadena pueda hacerse con los derechos de '¡Salta!'.

De esta forma, Antena 3 y Buendía Estudios acaban de abrir la fase de casting para encontrar a futuros concursantes de cara a las grabaciones que se volverán a llevar a cabo en el hub de Talpa Studios, en Países Bajos. Lo que se desconoce es cuando llegará '¡Salta!' a la parrilla de Antena 3 teniendo en cuenta que la cadena cuenta con una gran cartera de formatos de entretenimiento en el cajón.

Así funciona '¡Salta!'

'¡Salta!' es un concurso de gran formato que se desarrolla sobre un puente de 40 metros. Los concursantes tienen la oportunidad de ganar un premio en metálico de 50.000 euros, aunque para llevárselos antes tienen que cruzar el puente de punta a punta.

El concurso cuenta con diez rondas. Cada una de ellas, consta de una serie de afirmaciones, aunque tan solo una de elllas es correcta. El concursante deberá saltar sobre la afirmación que crea correcta para poder avanzar a lo largo del puente. Si falla, caerá de la plataforma de forma vertiginosa.