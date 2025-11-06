¿Dónde está la nueva casa de 'Gran Hermano'? El reality de Telecinco abandona el municipio de Guadalix de la Sierra

Andoni Torres Valencia Jueves, 6 de noviembre 2025, 20:18 | Actualizado 20:25h.

Vuelve 'Gran Hermano' a Telecinco. La cadena privada estrena este jueves 6 de noviembre, a las 21.45 horas, una nueva edición -la número 20- del reality más famoso de la televisión. Jorge Javier Vázquez presentará la gala inicial del concurso, del que aún sólo se conoce un concursante, el resto se desvelará a lo largo de la noche.

La gran novedad de 'Gran hermano 20' es que el programa abandona la casa de Guadalix de la Sierra para trasladarse a una nueva en Tres Cantos, un municipio madrileño de casi 53.000 habitantes.

Tres Cantos es el municipio más joven de Madrid, ya que nació como entidad independiente en 1991. Está situado a unos 20 kilómetros al norte de la capital en un entorno natural privilegiado, lindando al oeste con el Monte de El Pardo y al este con el Soto de Viñuelas.

El municipio de Tres Cantos cuenta con varias urbanizaciones de casas unifamiliares, cuyo precio ronda los 3.000 euros el metro cuadrado, según Idealista. En el portal inmobiliario se pueden encontrar viviendas pareadas desde 600.000 euros y chalets desde 1.160.000 euros.

Así es la nueva casa de GH 20 en Tres Cantos

La nueva casa de 'Gran hermano' en Tres Cantos es una moderna infraestructura de más de 1.700 metros cuadrados, dotada de mayor privacidad y más habitable, luminosa y sostenible. La vivienda presenta muchas novedades, como la integración del confesionario en el salón separado por un cristal inteligente, un espectacular jardín interior y un gimnasio indoor. Estas son las principales:

-Un invernadero / jardín interior con una vidriera de casi 100 metros cuadrados de superficie.

-El confesionario, una de las estancias más icónicas de la historia del formato, pasa a estar elevado e integrado en el salón / invernadero de la casa y estará cubierto por un cristal con tecnología inteligente, que se tornará opaco en función de si es ocupado o no.

-Gimnasio indoor con dos áreas diferenciadas: una de cardio y otra centrada en la práctica de deportes de bienestar como yoga y pilates. También incluye una zona de tocador más amplia.

-Estancias con identidades visuales diferentes para que sean fácilmente reconocibles por la audiencia.

-Techos con mayor altura, que rondan e incluso superan los cuatro metros en todas sus estancias, reforzando esa sensación de amplitud.