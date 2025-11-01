Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Mamadou Sack tiene 22 años. Telecinco

Primer concursante confirmado en Gran Hermano 20, que empieza el jueves 6 de noviembre

El reality llega con grandes novedades, que incluyen un cambio de casa, que se traslada de Guadalix de la Sierra a Tres Cantos

Andoni Torres

Andoni Torres

Valencia

Sábado, 1 de noviembre 2025, 22:43

Comenta

Vuelve 'Gran Hermano' a Telecinco. La cadena privada estrena el jueves 6 de noviembre (21.45 horas) una nueva edición de su ya clásico y exitoso programa. El reality llega con grandes novedades,que incluyen un cambio de casa, que se traslada de Guadalix de la Sierra a Tres Cantos.

Jorge Javier Vázquez volverá a estar al frente de las galas de los jueves y del nuevo espacio diario para las tardes 'GH. La Vida en Directo', y Ion Aramendi, en las galas de los domingo.

Ion Aramendi y Jorge Javier Vázquez. Telecinco

Primer concursante confirmado de GH 20

El concurso ha dado a conocer ya a su primer concursante confirmado. Se trata de Mamadou Sack, un joven de 22 años. Mamadou procede de Granollers y es administrativo comercial en Renfe. Se define como «empático y de corazón». «Soy una mezcla de sensibilidad, alegría y desastre». Respecto a sus relaciones sentimentales, afirma: «Soy arromántico». Ama a su familia de origen africano y adora a su madre. No le gusta ceder, siempre quiere tener razón y afirma ser desconfiado.

El casting de 'Gran Hermano' continuará abierto hasta la propia gala de estreno, en la que muchos de los protagonistas de la convivencia recibirán en ese momento la confirmación de que son elegidos para cruzar el umbral de la nueva casa de 'GH 20'. Los nuevos habitantes tienen entre 20 y 50 años de edad y representan a las diferentes regiones de nuestro país.

