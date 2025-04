Uno de los novelones de la 'best-seller' Alice Kellen, a la pequeña pantalla

Era cuestión de tiempo. Los novelones de Alice Kellen estaban llamados a ser materia prima audiovisual. La autora valenciana es una de las escritoras que ... más venden en España y amasa un ejército de lectores, en su mayoría mujeres (porque ellas destacan en los índices de lectura). Cualquiera que haya leído alguno de los títutlos de la novelista valenciana habrá pensado: ¿esto tiene una película? o ¿de aquí sale una serie?. Así será. Netflix ha anunciado este jueves que llevará a la pantalla 'El mapa de los anhelos', la aclamada novela de la escritora española Alice Kellen, publicada por Editorial Planeta. Isa Sánchez ('El jardinero', 'Ni una más') será la encargada de escribir esta miniserie que será producida por Brutal Media (Asalto al banco central, Bienvenidos a Edén).

En una nota, Alice Kellen, autora de 'El mapa de los anhelos', ha comentado: «El mapa de los anhelos' cobrará vida en la pantalla, y me hace muy feliz adentrarme en este emocionante viaje que comenzó, paso a paso, con el cariño de las lectoras y lectores. Ojalá les ilusione tanto como a mí».

La miniserie 'El mapa de los anhelos' narra la conmovedora historia de Greta, quien asegura haber nacido con el propósito de salvar a su hermana Lucy, que padece leucemia, a través de sus células madre. Sin embargo, los acontecimientos toman un giro inesperado y Lucy fallece, dejando a Greta con un profundo vacío existencial. Antes de partir, Lucy crea «El mapa de los anhelos», un juego que desafía a Greta a enfrentar su dolor y descubrir su propio camino. En este viaje, Greta conocerá a Will, un enigmático joven con un pasado que lo atormenta. ¿Podemos amar a alguien sin amarnos a nosotros mismos?

Brutal Media es una productora innovadora y creativa de contenido televisivo y cinematográfico, especializada en ficción, documentales, formatos originales, programas factual y entretenimiento. Somos la productora en España del grupo internacional BBC Studios.

