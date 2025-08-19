El municipio de 10.000 habitantes que se ha convertido en el segundo finalista del 'Grand Prix' San Sebastián de la Gomera se ha enfrentado a los vecinos de Herencia, apadrinados por Edu Soto y Dulceida

'El Grand Prix del Verano' 2025 ya está en su recta final y este lunes por fin hemos conocido al segundo finalista de la edición. El programa sigue imparable tras su vuelta a la parrilla veraniega de RTVE en 2023, manteniéndose como uno de los programas familiares más queridos de España.

Este lunes hemos visto la segunda semifinal de la edición, de la que ha salido el nombre del municipio que podrá alzarse con la victoria final enfrentándose a Cubas de la Sagra, que logró ganar el programa de la pasada semana.

No ha sido fácil conseguir un hueco en la final de 'El Grand Prix del Verano', pero los vecinos de las dos localidades que se enfrentaban este lunes lo han dado todo para conseguirlo. El duelo estaba entre los ciudadanos de San Sebastián de la Gomera, desde Santa Cruz de Tenerife, y los vecinos de Herencia, de la provincia de Ciudad Real. Han estado apadrinados por Edu Soto y Dulceida, que les han acompañado y animado durante toda la noche.

Con la camiseta azul, Edu Soto ha ejercido de padrino de San Sebastián de la Gomera. Y Dulceida, en el equipo amarillo, ha sido madrina de Herencia.

Los concursantes de ambos equipos han tenido que plantar cara a retos como los refrescantes 'Ki-monos', la frenética 'Misión Zanahoria' o los ya clásicos 'Pingüinos matemáticos', hasta culminar en la emblemática prueba final, 'El diccionario'.

San Sebastián de la Gomera y Herencia han luchado intensamente en una semifinal del infarto que no ha dejado indiferente a nadie, capitaneada como siempre por el incombustible Ramón García, acompañado por Lalachus, Ángela Fernández, Wilbur y, por supuesto, la Vaquilla.

Finalmente, ha sido San Sebastián de la Gomera quien se enfrentará a Cubas de la Sagra en la gran final que se celebrará el próximo lunes 25 de agosto.

