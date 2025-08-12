El 'Grand Prix 2025' conoce a su primer finalista En el programa de este lunes Urduliz y Cubas de la Sagra se han enfrentado en la primera semifinal

A.P. Martes, 12 de agosto 2025, 01:32

Este lunes ha tenido lugar la primer semifinal de 'El Grand Prix'. Cubas de la Sagra, el grupo madrileño que visten de amarillo, y Urduliz, el equipo vizcaíno vestidos de azul, se han enfrentado en diez pruebas donde lo han dado todo. Pero Sonia Sánchez (la alcaldesa vasca) y Tania Sánchez (la madrileña) han contado con el apoyo de Sergio Bezos y Carolina Marín, respectivamente, quienes han actuado como los padrinos de la noche.

Como siempre, entre risas, pruebas y bromas, Ramón ha estado acompañado por Lalachus, Ángela Fernández, Wilbur y la inconfundible vaquilla, que en el programa de este lunes han llamado 'Teorrita'.

La igualdad ha sido máxima durante el transcurso del programa. En Los Troncos Locos ambos municipios han empatado a tres. En la segunda prueba, los equipos se han enfrentado en el campo de fútbol, solo que lo único que había en ellos han sido sus cabezas. Urduliz se ha llevado la victoria y ha cogido carrerilla al dejar el marcador 5-4.

A continuación, el Tiro al Pingüipato ha dado la ventaja para Cubas de la Sagra, quien ha conseguido llevar a más competidores al otro lado de la cinta, mientras esquivaba balones traicioneros de la vaquilla y de sus opositores. Al final, el equipo amarillo ha conseguido que ocho participantes cruzasen la pasarela, en contraste con el azul, que han conseguido seis. Así, el marcador ha quedado 7-8.

En laa gincana del Tiranosaurio Rex, Cubas de la Sagra se ha llevado los dos huevos que les han dado la victoria con 10-13. En la patata caliente, prueba donde también juegan los alcaldes, el pueblo madrileño ha puesto más tierra de por medio al marcador con un 10-16.

En el resto de pruebas los madrileños han siguido poniendo más distancia en el marcador, pero los vecinos de Urduliz han seguido dando caña hasta el final demostrando que también querían ganar. Sin embargo, la victoria solo podía llevárselo uno de los equipos. Y a pesar del gran esfuerzo, ha sido Cubas de la Sagra quien ha vencido en la primera semifinal.