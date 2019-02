El motivo por el que Risto Mejide expulsa a Arcadi Espada de su programa Periodista y publicista vivieron una tensa entrevista en el 'Chester' LAS PROVINCIAS Domingo, 17 febrero 2019, 14:33

El Chester que emite Cuatro el domingo 17 se prevé polémico por la promoción con la que se está alimentando. En ella se observa a Risto Mejide invitando a Arcadi Espada a finalizar la entrevista antes de tiempo. El propio presentador habló de ello en su otro programa en la cadena, 'Todo es mentira', en el que explicó las razones por las que actuó así.

Mejide indicó que en la entrevista había vivio varios momentos tensos, pero que no aguantó más cuando «faltó el respeto al padre de un muchacho con síndrome de Down al que tenía enfrente«. Periodista y publicista se han enzarzado en los últimos días discutiendo entre si se fue uno o le echó el otro, aunque la realidad no se podrá contemplar hasta la emisión del espacio.