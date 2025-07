Busca Parejas en TVE

En la línea con otras decisiones cuestionables en los últimos tiempos de nuestra televisión pública se estrenó el pasado miércoles un busca parejas comandado por ... el actor Pablo Chiapella, famoso por la serie 'La que se avecina'. El estreno se programó justo después del partido de la selección española para aprovechar el previsible tirón del encuentro. La estrategia resultó un acierto, a juzgar por los datos de audiencia conseguidos. La victoria de España frente a Alemania y el hecho de que el fútbol femenino haya alcanzado este estatus y un gran interés entre los espectadores daba muestras de los avances en muchas áreas de nuestra sociedad hoy en día. Una imagen que se disipó en cuanto comenzó el nuevo programa de TVE, '¿Algo que declarar?', que nos retrotrajo a finales de los años 90. En concreto regresamos en un instante y sin previo aviso a esa etapa casposa de la Telecinco de 'Contacto con tacto' y 'Uno para todas', concursos planeados para ligar en los que la gente estaba siempre muy contenta y bailaba mucho.

En apenas unos minutos cualquiera que estuviera frente a la pantalla podía percibir las intenciones del formato: perpetuar estereotipos sobre las parejas (heterosexuales y homosexuales), plantear dilemas absurdos y divertir con comentarios y pruebas obsoletas. No hay nada novedoso en la propuesta y, lo que es peor, nada que haga entender que tenga cabida en una cadena pública, que por supuesto no debe renunciar al entretenimiento pero que ha de buscarlo de formas diferentes a las privadas. Y en este caso no sucede nada de eso. No existe afán por reflexionar sobre las nuevas relaciones de pareja ni sobre la diversidad sexual, aunque fuese en tono distendido. No por lo menos en la primera entrega. No sé si tendré cuajo para ver más.