Melody pone rumbo a Basilea y promete arrasar en Eurovisión 2025 «como un huracán»

Tamara Villena Valencia Miércoles, 7 de mayo 2025, 14:25 | Actualizado 14:33h. Comenta Compartir

Eurovisión está ya a la vuelta de la esquina y Melody encara la recta final de su viaje a Basilea cargada de ilusión y energía. La cantante, que recientemente se ha reunido con el presidente Pedro Sánchez, ha aprovechado la fiesta de presentación de la temporada primavera-verano de RTVE para despedirse por todo lo alto, a tan solo un día de viajar a la ciudad suiza para representar a España el próximo 17 de mayo.

«Para mí es un auténtico honor estar esta noche aquí con vosotros, con toda la gente de Radio Televisión Española, con un público maravilloso que me ha apoyado desde el minuto uno. Creo que mi mayor logro en este camino ha sido recibir tanto cariño y todo lo que la que hemos liado, señores, por todos lados. Gracias de corazón por el cariño, por el amor y, sobre todo, que viva el arte y que viva la música que también nos hacen la vida». Esas han sido las primeras palabras de la artista tras una entrada triunfal al escenario del Teatro Barceló de Madrid.

El director de Televisión Española, Sergio Calderón, ha querido recordar el enorme trabajo y el apoyo de RTVE a Melody: «Hemos visto qué pasó en el año 68, esperemos que pase algo parecido o igual este año ¡Con ese espíritu vamos! Hemos trabajado muchísimo la puesta en escena, Melody está estupenda y vamos a dar un muy buen espectáculo».

La artista, visiblemente emocionada, ha recibido de mano de RTVE y de la distribuidora ALTAFONTE dos Discos de Oro, respectivamente, por las ventas y la repercusión de su canción «Esa diva», con la que representará a España en Eurovisión, que lleva más de 12 millones de reproducciones entre su primera versión con la que ganó el Benidorm Fest y la versión actual que interpretará en Basilea.

El reconocimiento, acompañado de una gran ovación por parte del público presente que cantaba al unísono «ganadora», supuso un momento cumbre en la gala, al simbolizar no solo el éxito comercial del tema, sino también el respaldo popular e institucional a su candidatura.

Junto al galardón musical, Melody ha recibido un segundo obsequio simbólico: un ejemplar exclusivo de la revista ¡HOLA!, con una portada y reportaje central dedicados íntegramente a su aventura eurovisiva y a la historia de Eurovisión en España. La publicación, realizada en colaboración con RTVE, repasa su trayectoria artística, sus sensaciones previas al festival y muestra imágenes inéditas de la preparación de su puesta en escena para Basilea. Este gesto refuerza la dimensión mediática del proyecto eurovisivo de RTVE este año y celebra el fenómeno Melody en el ámbito cultural y social.

Momento viral con Lady Gaga

Uno de los momentos más aplaudidos de la noche ha sido la ya famosa «performance del teléfono», en la que Melody ha compartido escenario con la Drag Queen Samantha Ballentines.

En clave de humor, Ballentines encarnó a una «Lady Gaga eurovisiva» para recrear el momento viral en el que la artista sevillana afirmó haber hablado con la cantante estadounidense. Que, sin saberlo, Melody ya hizo alusión al principio de la fiesta con una broma: «Después de darle muchas vueltas a la cabeza y pensar mucho, no voy a ir a Basilea. Me ha llamado mi prima Katy Perry para ir a la luna y mi Lady Gaga para hacer un concierto y está muy bien pagado y me voy ahí a la luna a cantar», bromeaba la artista.

No llegaron a la luna, pero sí despegaron a todos los fans del suelo bailando con esta colaboración inédita. Una performance entre el homenaje y la parodia, ha sido recibida con carcajadas y aplausos, consolidando el tono desenfadado, brillante y viral que ha marcado el evento.

Esta, ha sido su última actuación en territorio español antes de poner rumbo a Suiza, en un momento de despedida, orgullo y entusiasmo compartido con el público. Entre globos y aplausos la sevillana ha dicho «hasta pronto» con la promesa de arrasar «como un huracán».