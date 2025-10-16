Lucía Casani, la niña prodigio de Paterna que se juega la expulsión en 'OT 2025' Hasta el alcalde de su localidad, Juan Antonio Sagredo, se ha movilizado para salvar a la joven intérprete, que está nominada en el concurso de Prime Video

Álex Serrano López Valencia Jueves, 16 de octubre 2025, 16:46 Comenta Compartir

Lucía Casani nos da ganas de vivir. Bueno, no a todos, pero sí a los espectadores de Operación Triunfo 2025, el programa de Prime Video que esta semana ha nominado, de forma sorprendente, a la cantante de Paterna. Se juega su expulsión ante Judit. Dos de las mejores voces de la academia están en la cuerda floja nada más y nada menos que en la cuarta gala de la edición de este año. Casani tiene 19 años y estudia primero de Ciencias Políticas en la Universidad Jaume I de Castellón. Es natural de Paterna, donde hasta su alcalde, Juan Antonio Sagredo, se ha implicado en su salvación con mensajes en redes sociales.

Y es que Casani nos da ganas de vivir, pero también a su pueblo, dado que ha actuado de telonera de conciertos de cantantes como Gisela o Ana Mena celebrados en Paterna, así como en las fiestas de Navidad de la localidad. Casani no ha estudiado en ninguna escuela de canto, aunque sí ha dado clases aisladas pagadas, como ha reconocido esta misma semana, gracias al dinero que ganaba en otros 'talents' como La Voz Kids y Idol Kids.

Ampliar Casani, de pequeña, con un micro ya en la mano. FAMILIA CASANI

Casani está nominada esta semana tras cantar 'Vete', de Los Amaya, en la última gala. Tanto ella como su compañera, María Cruz, resultaron nominadas, lo que evidencia que la canción, de hace medio siglo, quizá no era la mejor de las propuestas. El jurado la nominó justo después de ser elegida la favorita del público y tras una actuación donde se hizo pequeña pero en la que no desentonó. Antes, Casani había interpretado (o, mejor dicho, clavado) la dificilísima 'Training Season' de Dua Lipa; 'En Cambio No', de Laura Pausini (con unos graves impecables); y la inexplicable 'La Danza de las Libélulas'. En la Gala 0 consiguió su pase a la Academia gracias a 'Maldita Primavera'. Ha escogido para salvarse 'Creo en Mí', de Natalia Jiménez.

Es, además, un mensaje que se le ha repetido hasta la saciedad dentro de la Academia. Casani tiene una de las voces con más color ahí dentro y una capacidad para componer envidiable, pero es que, además, es una chica dulce y cariñosa que se ha sentido desplazada por un problema de inseguridad. En el repaso de gala de este martes se derrumbó y partió el corazón de todos cuando dijo que le daba miedo no ser suficiente. «¿Para quién?», le preguntó Noemí Galera. «Para nadie», dijo ella.

Ampliar Casani, derrumbada durante el repaso de gala.

Su familia explica que Casani lleva desde muy pequeña pegada a un micrófono. Su madre Miriam cuenta que cuando tenía un año y medio, la llevó con su padre, el abuelo materno de Lucía. «Él cantaba, le gustaba mucho Antonio Molina y Juanito Valderrama, y me contó que cuando se puso a cantar 'María de la O', ella dejó de jugar y se puso en sus piernas. No paraba de decirle que volviera a cantar. Allí ya vimos algo, le compramos un karaoke portátil que se lo llevaba al parque, se ponía a cantar en la calle y siempre lo llevaba encima. A los 6 años se subió por primera vez a un escenario en el parque de Paterna, que vivíamos enfrente del Parque Central y nos djo que la bajáramos», explica.

«Ella se ponía sus tutoriales en Youtube y no había forma de mandarla a dormir viendo talents. A los 13 años se presentó en La Voz Kids y quedó en el equipo de David Bisbal y en Idol Kids con Ana Mena», relata la orgullosa madre, que también desvela que ha recorrido medio mundo con concursos infantiles donde incluso ya llegado a ganar. «Mientras hacía los castings la llamaron para ir a representar a España cerca de la frontera con China, al otro lado de Kazakshtan, pero dijo que no porque tenía un pálpito», explica.

¿Qué tiene que hacer usted para salvarla si, como quien esto escribe, se ha quedado prendado de la voz de Casani? Muy fácil. Hasta Sagredo lo explicó en un vídeo en las redes sociales. Bájese la aplicación de OT2025 de la App Store o de Google Store, vaya a la pestaña 'Salvar' y elija a Lucía. Puede hacerlo una vez al día. Las encuestas dicen que va a estar apretadísimo, lo cual es normal dado que es una de las nominaciones más injustas en la historia de este programa: tanto ella como Judit son dos voces increíbles que no deberían irse fuera en la cuarta gala de un programa que va, sobre todo, de cantar.