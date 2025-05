Letra y vídeo de 'Strobe Lights', la canción de Bélgica en Eurovisión 2025

Mario Lahoz Martes, 13 de mayo 2025, 19:47 Comenta Compartir

Bélgica es uno de los semifinalistas del Festival de Eurovisión 2025. El certamen musical más conocido del mundo regresa en su 69ª edición. Suiza es la sede elegida tras alzar el micrófono de cristal en Malmo 2024. 37 abanderados de diferentes países de Europa estarán en Basilea del 13 de mayo al 17 de mayo para intentar arrebatarle el ansiado trofeo.

Red Sebastian recoge el testigo de Mustii como representante del país en Eurovisión. El artista es una estrella en su país tras alcanzar la final de la edición belga de Got Talent, con solo 14 años, está considerada una joven promesa del pop. Las casas de apuestas auguran un gran resultado para su propuesta y le colocan en la 7ª posición de la final. Dan por supuesto que pasará la primera semifinal del 13 de mayo sin ningún problema.

Bélgica fue uno de los países fundadores del festival particpando en la primera edición de 1956. Pero no fue hasta 1986 cuando consiguió su primera victoria con Sandra Kim, quien tenía 13 años en aquel momento. Desde aquella participación, Bélgica no ha vuelto a conseguir la victoria.

Letra y vídeo de 'Strobe Lights'

La propuesta belga para Basilea 2025 es un technopop con aires de música tecno de club de los años 90.

Letra en inglés:

Strobe lights

Gettin' lost in your eyes

Cotton candy haze

We're floating round in space

Fallin' where up is down

Screamin', but won't make a sound

Alice, show me your hand

Take it to Wonderland

Step into the mirror to bright new dimensions

Where no words are needed to feel the connection

Where clocks never tick and where love is the ending

Come down through the looking glass

Strobe lights

Gettin' lost in your eyes

Cotton candy haze

We're floating round in space

Skin tight

Never felt so alive

Caught up in this maze

It's where I wanna stay

That's where I wanna staaaaaay

That's where I wanna stay

Letra en español:

Luces estroboscópicas

Perdiéndose en tus ojos

Bruma de algodon de azúcar

Flotando en el espacio

Cayendo donde arriba es abajo

Gritando pero sin hacer ningún sonido

Alicia, muéstrame tu mano

Llévala al País de las Maravillas

Entra en el espejo para descubrir dimensiones brillantes

Donde no se necesitan palabras para sentir la conexión

Donde los relojes nunca hacen tictac y donde el amor es el final

Baja a través del espejo

Luces estroboscópicas

Perdiéndose en tus ojos

Niebla de algodon de azúcar

Flotando en el espacio

Ceñido, nunca me sentí tan vivo

Atrapado en este laberinto

Es donde quiero quedarme

Volando profundamente bajo tierra

El silencio nunca se sintió tan fuerte

Entra en el espejo para descubrir dimensiones brillantes

Donde no se necesitan palabras para sentir la conexión

Donde los relojes nunca hacen tictac y donde el amor es el final

Baja a través del espejo

Luces estroboscópicas

Perdiéndose en tus ojos

Niebla de algodón de azúcar

Flotando en el espacio

Ceñido, nunca me sentí tan vivo

Atrapado en este laberinto

Es donde quiero quedarme

Es donde quiero quedarme

Es donde quiero quedarme

