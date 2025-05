Letra, traducción al español y vídeo de 'Shh', la canción de Chipre en Eurovisión 2025

P. Chen Martes, 13 de mayo 2025, 20:57 Comenta Compartir

Chipre participa en el certamen musical más importante de Europa por trigésimo octava vez. Desde su debut en 1981, ha estado presente en todas las ediciones, excepto en 1988, cuando fue descalificado. En este Eurovisión 2025, su apuesta para conseguir el ansiado micrófono de cristal es Theo Evan, nombre artístico adoptado por el cantante chipriota Evangelos Theodorou (Ευάγγελος Θεοδώρου).

Nacido en Nicosia en 1997, este joven de familia greco-chipriota destacó como bailarín a muy corta edad, y como cantante en el coro de su escuela. Ha estudiado en EE UU, concretamente en el Berklee College of Music de Boston, donde se graduó con honores. En 2023 regresó a Chipre para continuar su carrera y en septiembre del año pasado se anunció como elección interna de la emisora CyBC para la 69º edición del festival en Basilea.

Aunque aún ha publicado un álbum completo, cuenta con varios singles: 'The Wall' de 2021, 'So Cold' y 'Burn Us Down' de 2022, 'Save Me From Myself' y 'Dark Side' de 2023, y 'The Cost of Losing You' y 'Fading Dreams' de 2024. El tema que presenta Evan a Eurovisión se titula 'Shh', la onomatopeya del silencio.

Equipo español para la candidatura chipriota

Esta composición pop con influencias electrónicas escrita en inglés será presentada en el festival con la dirección artística del español Sergio Jaén y la participación del bailarín español Borja Rueda como responsable de la coreografía. Previamente, Jaén y Rueda ya habían hecho equipo para el interval act 'Time To Bloom' en el Festival de Eurovisión Junior 2024 en Madrid.

El equipo de baile que veremos en Basilea contará con Rafa Soto, Diego Rey, Guillem Carreño y Sam Vázquez. Theo Evan ha viajado a Madrid para ensayar con el equipo liderado por Borja Rueda y Lohitzune Rodríguez.

Letra y vídeo de 'Shh'

Letra en inglés:

I've got golden locks and eyes so captivating

I am famous for my beauty, who am I (Shh)

I've been told I'm a little over confident

And this will be my downfall, who am I (Shh)

I fell in deep

I lost my heartbeat

Stuck in between

Heaven and hell in me

I fell in deep

I lost my heartbeat

Follow the bloodstream

Hush, hush

If you know my name then please don't repeat it

Hush, hush

If you know my name then keep it a secret

In the ground

In the sky

In the afterlife

In the dark

In the light

In the sweet divine

Hush, hush, hush, hush, hush

My desire and my love got me in trouble

I'm decay and I'm revival, who am I (Shh)

Grabbed by jealousy and cheated by my enemy

From tears, to blood, to flowers, who am I

I fell in deep

I lost my heartbeat

Stuck in between

Heaven and hell in me

I fell in deep

I lost my heartbeat

Follow the bloodstream

Hush, hush

If you know my name then please don't repeat it

Hush, hush

If you know my name then keep it a secret

In the ground

In the sky

In the afterlife

In the dark

In the light

In the sweet divine

Hush, hush, hush, hush, hush

(If you know my name)

(You should know my name)

(If you know my name)

Hush

(If you know my name)

(If you know my name)

In the ground

In the sky

In the afterlife

In the dаrk

In the light

In the sweet divine

Hush, hush, hush, huѕh

(Shh)

Letra en español:

Tengo rizos dorados y unos ojos captivadores

Soy famoso por mi belleza, por quien soy (Shh)

Me han dicho que soy un poco engreído

Y esto será mi perdición, por quien soy (Shh)

Caigo en lo profundo

Pierdo el latido de mi corazón

Encallado en medio

Del cielo y del infierno en mi

Caigo en lo profundo

Pierdo el latido de mi corazón

Cállate, cállate

Si sabes mi nombre, por favor no lo repitas

Cállate, cállate

Si sabes mi nombre, mantenlo en secreto

En el suelo

En el cielo

En el más allá

En la oscuridad

En la luz

En la divina dulzura

Cállate, cállate, cállate, cállate, cállate

Mi deseo y mi amor me pusieron en peligro

Decaigo y renazco, por quien soy (Shh)

Atrapado por los celos y engañado por mi enemigo

Desde las lágrimas, a la sangre, a las flores, por quien soy

Caigo en lo profundo

Pierdo el latido de mi corazón

Encallado en medio

Del cielo y del infierno en mi

Caigo en lo profundo

Pierdo el latido de mi corazón

Sigue la presión de mi interior

Cállate, cállate

Si sabes mi nombre, por favor no lo repitas

Cállate, cállate

Si sabes mi nombre, mantenlo en secreto

En el suelo

En el cielo

En el más allá

En la oscuridad

En la luz

En la divina dulzura

Cállate, cállate, cállate, cállate, cállate

(Si sabes mi nombre)

(Deberías saber mi nombre)

(Si sabes mi nombre)

Cállate

(Si sabes mi nombre)

(Si sabes mi nombre)

En el suelo

En el cielo

En el más allá

En la oscuridad

En la luz

En la divina dulzura

Cállate, cállate, cállate, cállate

(Shh)

