Letra, traducción al español y vídeo de 'Run with U', la canción de Azerbaiyán en Eurovisión 2025

Los azerís no cantan en su idioma natal este año. El año pasado, Fahree lo hizo por primera vez desde 2008 con la canción 'Özünle Apar'. Esta edición, Azerbaiyán vuelve al inglés con la canción 'Run With U', interpretada por el grupo Mamagama. La composición pop-rock tiene toques electrónicos y de folk. La firman Safael Mishi, Roman Zee y KHVS con letra de Safael Mishi.

El grupo se formó en 2021, y está formado por el cantante Sefael «Asaf» Mishiyev, el guitarrista Bahruz «Huss» Efendiyev y el percusionista Allahverdi «Arif» Gumbetli.

El país ingresó en la Unión Europea en 2007 y desde entonces se convirtió en una gran potencia eurovisiva, con su primera victoria en 2011, medalla de plata en 2013, y de bronce en 2009, sin bajar del top 8 en sus seis primeras incursiones. No obstante, durante los dos últimos años seguidos no se ha clasificado para la gran final. Estamos expectantes por saber si Mamagama lo conseguirá.

Letra y vídeo de 'Run with U'

Letra en inglés:

Rhythm pulls me out, don't know where to start

You electrify, never felt so high

Every glance you're giving, every move I'm feeling

I cannot resist, pure in every twistShall we dim the lights, leave our fears behind

Play wrong 'til it's right, give it all tonight?

Heartbeat takes control, moves my body and soul

Just one look at me and I can't stand the heatShadows in the neon light, the night is young, the beat is tight

Somethin' in the air that makes me fall for you

Thе way I do, uh-huh, the way I do, uh-huh

The way I do, uh-huh, the way I do, uh-huhNo mattеr what you do tonight

I wanna run with you, I wanna run with you

No matter what you do tonight

I wanna run with you, I wanna run with you(Running with me)

(Running, let's go)

Shooting to the stars, can't get enough, so far

You make me feel brand-new, never felt this true

Every laugh you're giving, every touch I'm living

And I can't pull away, caught up in the playShall we dim the lights, leave our fears behind

Play wrong 'til it's right, give it all?The way I do, uh-huh, the way I do, uh-huh

The way I do, uh-huh, the way I do, uh-huhNo matter what you do tonight

I wanna run with you, I wanna run with you

No matter what you do tonight

I wanna run with you, I wanna run with you

Letra en español:

El ritmo me mueve, no sé donde empezar

Transmites electricidad, nunca me sentí tan bien

Cada mirada que me lanzas, más lo siento

No lo puedo resisitir más, en cada gesto.

Vamos a bajar las luces, dejar nuestros miedos atrás

Lo haremos mal hasta que salga bien, ¿lo daremos todo esta noche?

Un corazón roto me dirige, mueve mi cuerpo y mi alma

Sólo una mirada y no puedo aguantar la excitación.

Sombras en las luces de neón, la noche es joven, el ritmo es fuerte

Algo en el aire hace que me sienta atraído por ti

La forma en que me muevo, uh-huh, la forma en que me muevo, uh-huh,

La forma en que me muevo, uh-huh, la forma en que me muevo, uh-huh,

No importa lo que hagas esta noche

Quiero escaparme contigo, quiero escaparme contigo

No importa lo que hagas esta noche

Quiero escaparme contigo, quiero escaparme contigo

(Escapándote conmigo)

(Escapándonos, vamos)

Disparando a las estrellas, no tengo suficiente

Me haces sentir como nuevo, nunca me sentí tan auténtico

Cada risa que me das, cada contacto que siento

No lo puedo apartar, porque estoy dentro del juego

Vamos a bajar las luces, dejar nuestros miedos atrás

Lo haremos mal hasta que salga bien, ¿lo daremos todo esta noche?

La forma en que me muevo, uh-huh, la forma en que me muevo, uh-huh,

La forma en que me muevo, uh-huh, la forma en que me muevo, uh-huh,

No importa lo que hagas esta noche

Quiero escaparme contigo, quiero escaparme contigo

No importa lo que hagas esta noche

Quiero escaparme contigo, quiero escaparme contigo

