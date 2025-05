Letra, traducción al español y vídeo de 'Poison Cake', la canción de Croacia en Eurovisión 2025

P. Chen Martes, 13 de mayo 2025, 21:00 Comenta Compartir

Croacia llega a Eurovisión 2025 con Marko Bošnjak, cantante croata originario de Bosnia y Herzegovina, nacido en 2004 en Mostar. Esta será la trigésima vez que el país participa en el gran festival de la canción europea. La propuesta de la delegación croata este año está encarnada por quien ha sido un talento musical desde bien pequeño: en 2015, con solo once años, Bošnjak ganó el programa de talentos serbio 'Pinkove zazbrani', con la canción 'Što te nema'.

'Poison Cake', escrita en inglés, y lanzada oficialmente el 10 de febrero de 2022 como el sencillo debut de Bošnjak, es la gran esperanza del país para hacerse con la victoria.

Letra y vídeo de 'Poison Cake'

Letra en inglés:

It's cool now in the kitchen

That happens when you're bitten

I'm stirring and stirring, deliciously pouring

And I know you're gonna love this

A better kind of justice

I don't want it burning

One last thing

A sprinkle of my sweet revenge

One last thing

A sprinkle of my sweet revenge

Made you something that I know you'll like

Chocolate covered, sugar and spice

Tasty, tasty, yum, yum, tasty

Candy colours, oh, so nice

Take a bite of my poison cake (Yum)

Poison cake

Poison cake

Poison cake

Poison cake

Take a bite of my poison cake

Been cooking in my cauldron late

You're never ever gonna stay awake

You're going down, down, down

You thought I was a servant slave

But I'm just a serpent snake

You better genuflect and pray

(You better genuflect and pray)

Tingles of poison are hitting your veins

«What have you done?»

Your words are slurring as you fall down

One last thing

A sprinkle of my sweet revenge

One last thing

A sprinkle of my sweet revenge

Made you something that I know you'll like

Chocolate covered, sugar and spice

Tasty, tasty, yum, yum, tasty

Candy colors, oh, so nice

Take a bite of my

Poison cake

Poison cake

Poison cake

Poison cake

It's not my fault, I got carried away

I lost control when I started to bake

A dash of death is better to swallow

Don't be scared, you'll be buried tomorrow

(Poison)

Poison cake

Poison cake

Poison cake

Poison cake

Poison cake

Poison cake

Poison cake

Poison cake

Letra en español:

Ahora está fresco en la cocina

Eso pasa cuando te muerden

Estoy revolviendo y revolviendo, vertiendo deliciosamente

Y sé que te va a encantar esto

Un tipo de justicia mejor

No quiero que se queme

Una última cosa

Un toque de mi dulce venganza

Una última cosa

Un toque de mi dulce venganza

Te hice algo que sé que te gustará

Cubierto de chocolate, azúcar y especias

Sabroso, sabroso, mmm, mmm, sabroso

Colores de caramelo, oh, qué bonito

Da un mordisco a mi pastel envenenado (Mmm)

Pastel envenenado

Pastel envenenado

Pastel envenenado

Pastel envenenado

Da un mordisco a mi pastel envenenado

He estado cocinando en mi caldero hasta tarde

Nunca, nunca vas a mantenerte despierto

Vas a caer, caer, caer

Pensaste que era un sirviente, un esclavo

Pero solo soy una serpiente astuta

Será mejor que te arrodilles y reces

(Será mejor que te arrodilles y reces)

Hormigueos de veneno recorren tus venas

«¿Qué has hecho?»

Tus palabras se arrastran mientras caes al suelo

Una última cosa

Un toque de mi dulce venganza

Una última cosa

Un toque de mi dulce venganza

Te hice algo que sé que te gustará

Cubierto de chocolate, azúcar y especias

Sabroso, sabroso, mmm, mmm, sabroso

Colores de caramelo, oh, qué bonito

Da un mordisco a mi

Pastel envenenado

Pastel envenenado

Pastel envenenado

Pastel envenenado

No es mi culpa, me dejé llevar

Perdí el control cuando empecé a hornear

Un poco de muerte es más fácil de tragar

No tengas miedo, estarás enterrado mañana

(Veneno)

Pastel envenenado

Pastel envenenado

Pastel envenenado

Pastel envenenado

Pastel envenenado

Pastel envenenado

Pastel envenenado

Pastel envenenado

Temas

Eurovisión

Croacia