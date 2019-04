LABdeseries destripa 'Black Mirror', estrena 'Urban Myths' y recuerda a 'Los Sopranos' este fin de semana en Valencia La Filmoteca acoge la mesa redonda '¿Será el futuro como 'Black Mirror'?' y la visita del guionista británico Roger Drew LAS PROVINCIAS Valencia Jueves, 11 abril 2019, 15:25

El Institut Valencià de Cultura inicia las actividades de LABdeseries en La Filmoteca el viernes 12 de abril, a las 11.00 horas, con la proyección de 'Black Mirror: San Junipero', el cuarto episodio de la tercera temporada de la serie de ciencia ficción distópica británica 'Black Mirror'.

Después de la proyección, a las 12.00 horas, La Filmoteca acoge la mesa redonda '¿Será el futuro como 'Black Mirror'?', en la que participan la escritora Belén Gopegui, la periodista experta en el mundo digital Marta Peirano y el divulgador científico Antonio Martínez Ron.

El sábado, 13 de abril, a las 20.00 horas, La Filmoteca acoge el estreno en España de la serie 'Urban Myths'. Se proyectarán los capítulos 'Cary Grant and Timothy Leary' y 'The Dali and the Cooper'. Esta comedia británica, nominada al Emmy internacional, recrea de manera paródica leyendas urbanas de personalidades célebres, que forman parte del imaginario colectivo y de la cultura popular.

Cada capítulo funciona de manera independiente y se dedica a estrellas de la música, el cine o el arte. La producción de Sky Arts ha dedicado episodios a Michael Jackson, Bob Dylan o Dalí. Diferentes directores y guionistas han estado al frente de las entregas de esta producción. El guionista británico Roger Drew, ganador de un Emmy por la serie 'Veep' y uno de los autores de 'The Thick of It', presenta en Valencia los dos episodios escritos por él.

LABdeseries concluye el domingo, 14 de abril, a las 20.15 horas, con la proyección en La Filmoteca del primer capítulo de 'Los Soprano', cuando se cumplen veinte años del inicio de la mítica serie televisiva. El capítulo será presentado por el crítico Enric Albero.

Todas las proyecciones y actividades del festival, tanto en La Filmoteca como en el Palau de l'Exposició, son gratuitas hasta completar el aforo.

LABdeseries tiene como punto de partida el 'podcast' 'Laboratorio de Investigación de Series', que ofrece la plataforma Podium Podcast desde 2017. Su organización va a cargo de los responsables del 'podcast': el gestor cultural David Brieva, la profesora e historiadora Áurea Ortiz y el periodista y crítico de televisión Mikel Labastida.

LABdeseries es un festival del IVC que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de València, el Institut Valencià de la Juventud (IVAJ), EDAV (Escriptors de l'Audiovisual Valencià) y la Fundación SGAE.