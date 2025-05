Quién es Katia Fellin, la actriz de la serie 'Weiss & Morales'

Andoni Torres Valencia Viernes, 23 de mayo 2025, 21:42 | Actualizado 22:19h. Comenta Compartir

Katia Fellin llega a la pantalla de RTVE como una gran desconocida para la mayor parte del público español. La actriz italiana forma pareja protagonista con Miguel Ángel Silvestre en la nueva serie 'Weiss & Morales'.

Nacida en Trento (Italia) hace 33 años, Fellin creció entre Trentino y Tirol del Sur, pero se mudó a Alemania en 2011 para estudiar una licenciatura en Matemáticas en la Universidad Técnica de Berlín.

De las ciencias pasó a las letras cuando empezó a estudiar actuación en 2015. Fellin habla alemán e italiano, lo que le ha permitido trabajar en películas de ambos países.

Desde 2019 ha participado en dos decenas de películas y series de televisión, alguna de ellas conocida en españa como la ficción policíaca 'SOKO Leipzig', que emite el canal Energy.

En 'Weiss & Morales', Nina Weiss (Katia Fellin) es inspectora de la BKA (Oficina Federal de Investigación Criminal de Alemania). En un entorno dominado por hombres, ganarse el respeto no ha sido tarea fácil. Tal vez por eso, Nina valora su independencia por encima de todo. Con determinación, un carácter fuerte y una confianza inquebrantable en sí misma, se ha posicionado como una de las mejores agentes del cuerpo. Minuciosa y metódica, Nina tiene un ojo agudo para los detalles, capaz de encontrar evidencias donde nadie más las ve. Sin embargo, su visita no es solo profesional. Ha venido a confrontar a su madre sobre un secreto de su pasado. Pero Nina también guarda sus propias sorpresas: no es la típica alemana que Raúl espera. De hecho, tiene mucho más de canaria de lo que aparenta.