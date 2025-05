Quién es quién en 'Weiss & Morales', la nueva serie de TVE

Andoni Torres Valencia Viernes, 23 de mayo 2025, 17:14 Comenta Compartir

Cuando un ciudadano alemán aparece muerto en Las Palmas, Nina Weiss, agente de la BKA alemana, tiene que incorporarse a la investigación y colaborar con Raúl Morales, sargento de la Guardia Civil. La víctima, Bruno, es el hijo de Thomas Kohl, fundador de una empresa dedicada a la reparación de plataformas petrolíferas. Las personalidades y métodos de Raúl y Nina chocan desde el principio, pero tendrán que aprender a unir fuerzas para resolver el caso.

Con esta premisa arranca 'Weiss & Morales', la nueva serie policiaca que se estrena en La 1 y RTVE Play este viernes 23 de mayo, a las 21:55 horas. La ficción se sumergirá en cuatro casos por resolver de esta ficción procedimental, protagonizada por el actor español Miguel Ángel Silvestre y la alemana Katia Fellin.

Durante la serie, los agentes Weiss y Morales desentrañan crímenes en una comunidad donde conviven ciudadanos alemanes y canarios. Con un caso por episodio, la serie explora los rincones más sorprendentes de las islas y revela secretos y universos únicos.

Raúl Morales (Miguel Ángel Silvestre) es sargento de la Policía Judicial de la Guardia Civil en Las Palmas. Apasionado de su trabajo y gran investigador, tiene una excepcional habilidad para llevar a cabo interrogatorios. Lidera con cercanía a su equipo, que se ha convertido casi en su segunda familia, y confía plenamente en él. Padre de familia, ha asumido la organización del hogar para que su mujer Sara, una empresaria de éxito, pueda seguir sus sueños profesionales. Disfruta cuidando de su hija Vivi, una joven adolescente, con la que comparte aficiones. Flexible y amigable, después de media vida en Las Palmas, el carácter de las islas se le ha pegado.

Ampliar Miguel Ángel Silvestre y Katia Fellin.

Nina Weiss (Katia Fellin) es inspectora de la BKA (Oficina Federal de Investigación Criminal de Alemania). En un entorno dominado por hombres, ganarse el respeto no ha sido tarea fácil. Tal vez por eso, Nina valora su independencia por encima de todo. Con determinación, un carácter fuerte y una confianza inquebrantable en sí misma, se ha posicionado como una de las mejores agentes del cuerpo. Minuciosa y metódica, Nina tiene un ojo agudo para los detalles, capaz de encontrar evidencias donde nadie más las ve. Sin embargo, su visita no es solo profesional. Ha venido a confrontar a su madre sobre un secreto de su pasado. Pero Nina también guarda sus propias sorpresas: no es la típica alemana que Raúl espera. De hecho, tiene mucho más de canaria de lo que aparenta.

Sara (Mariam Hernández) es la mujer de Raúl. Ha trabajado muy duro para sacar adelante su propia agencia de comunicación, una de las mejores de las islas. Lo ha hecho gracias al apoyo constante de Raúl en lo doméstico, y al respaldo económico y los contactos de su padre Gustavo. Ahora que su hija Vivi ha entrado en la adolescencia, siente que se está quedado al margen de su vida y se cuestiona su elección y su rol en la familia.

Ampliar Juanjo Puigcorbé, en el centro. RTVE

Gustavo (Juanjo Puigcorbé) es el suegro de Raúl. Vinculado a la industria de la construcción desde los años 70, amasó una gran fortuna y posee una extensa red de contactos. Ahora es presidente de la Cámara de Comercio. Adora a su familia, y haría cualquier cosa por su hija y por su nieta. Sin embargo, no importa el tiempo que pase, nunca asumirá a Raúl como parte de ellos. Sigue pensando que su hija merece algo mejor.

Ampliar Margarita Broich (izquierda). RTVE

Margarethe (Margarita Broich) es la madre de Nina. Optimista y despreocupada, lleva más de media vida en las Islas Canarias. Y aunque hace tiempo que dejó atrás sus años de comuna, sigue siendo una hippie de espíritu. Tiene una pequeña casa con huerto en el valle de Agaete y se gana la vida haciendo un poco de todo.

Markus von Günten (Thomas Heinze) es el cónsul de Alemania en Las Palmas de Gran Canaria. Ha visto en las islas un destino paradisíaco, del que piensa disfrutar todo lo que pueda. Desde hace tiempo mantiene una relación con Margarethe: su estilo de vida bohemio y sus ganas de exprimir la vida al máximo le apasionan.