Jordi Évole desvela la oferta que un partido político le hizo de formar parte de sus listas El periodista y presentador de 'Salvados' Jordi Évole. / LP El periodista de La Sexta ha desvelado que una formación política quiso contar con él para las elecciones LAS PROVINCIAS Lunes, 1 abril 2019, 13:48

No es algo novedoso ver a rostros conocidos del panorama nacional en alguna formación política. Con la cuenta atrás de las elecciones generales, son muchas las estrategias que utilizan los partidos políticos para llegar a la Moncloa. Una de estas es la de incluir en sus listas a celebridades con las que mostrarse más cercanos a los ciudadanos.

El PSOE ya lo hizo nombrando al valenciano Máximo Huerta como Ministro de Cultura (aunque fuera breve su paso) y ahora son el PP y Vox los que se han decantado por fichajes conocidos. El grupo popular se ha hecho con el torero Miguel Abellán y la formación Vox con el hermano de Carmen Lomana y exconcursante de 'Supervivientes', Rafael Lomana.

Jordi Évole podría haber sido un nombre más de las listas de famosos que se sumergen en la política del país. Pero no ha sido el caso. Tal y como ha confesado el periodista en 'Liarla Pardo', el programa de La Sexta conducido por Cristina Pardo, un partido político le ofreció unirse a sus listas.

«Me llamaron hace 4 o 5 años», relataba Évole, aclarando que para estas elecciones no habían vuelto a contar con él. No obstante, tal y como relata el presentador de 'Salvados', rechazó la petición de la formación política (de la cual no ha desvelado el nombre) porque «duraría tres minutos. Me saltaría la disciplina del partido inmediatamente».

En el espacio de Cristina Pardo, además de hablar sobre las impresiones antes y después de su entrevista al Papa Francisco, Évole aseguró que una de las dificultades con las que se enfrentan «políticos brillantes» es la pertenencia a una formación: «Cuando la maquinaria que significan los partidos políticos pasan por encima de ellos, los aplastan».