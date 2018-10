El parentesco entre Jordi Évole y Jordi Hurtado El presentador de 'Salvados' Jordi Évole / LP El conductor de 'Salvados' ha confesado cuál es la relación entre ambos presentadores LAS PROVINCIAS Valencia Lunes, 22 octubre 2018, 18:18

El programa 'Salvados' que emite la Sexta los domingos por la noche estrenaba ayer nueva temporada de una forma de lo más especial.

El presentador del formato, Jordi Évole, contaba con unos invitados admirados por todo el panorama nacional: los protagonistas de 'Campeones', película que representará a España en los premios Oscar en 2019.

“La vida es así, no vamos a estar aquí para siempre”.

La reflexión de Sergio para acabar #CampeonesEnSalvados. pic.twitter.com/aORmUQOBBB — Salvados (@salvadostv) 21 de octubre de 2018

Uno de los mejores momentos que ofrecieron los chicos de 'Campeones' y el presentador fue la escena en la que Évole desayuna con los actores. Mientras comían, reían y comentaban, uno de ellos le dijo al periodista que le recordaba al presentador del programa '¡Boom!', Juanra Bonet, a lo que Évole contestó que eran amigos.

En este línea, otro de los comensales participó para decir que él era seguidor de 'Saber y ganar'. Évole aprovechó este momento para confesar un secreto a voces: Jordi Hurtado y él guardan parentesco.

Jordi Hurtado es el presentador del programa de La 2 'Saber y ganar' desde el año 1997 / LP

Así, tal y como confesaba durante la comida con los 'Campeones', el presentador de uno de los concursos más longevos del panorama mediático y Évole son familia. «Jordi Hurtado es mi primo segundo», decía Évole. Una de las jovenes de la comida, soprendida, le dijo al presentador: «He estado en el plató de Saber y ganar y no me fijé, y él no me dijo nada», a lo que Évole respondió, bromeando: «Es que él no lo quiere reconocer».

No es la primera vez que este tema acapara los focos televisivos. Esta duda ya apareció hace cuatro años, durante el programa 'T con T' que presentaba Toñi Moreno en TVE. En este caso, fue el veterano presentador del concurso quien confirmó la polémica.

Jordi Hurtado explicó en este espacio que su padre y Pedro Évole, abuelo del presentador de 'Salvados', eran «primos hermanos».