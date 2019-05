Jero y Orestes, los épicos duelos en Pasapalabra del profesor y el alumno Jero y Orestes, durante un rosco. / Telecinco Orestes, un estudiante de 22 años, ha mandado a la silla azul al concursante récord de Pasapalabra más veces que nadie LP.ES VALENCIA Martes, 21 mayo 2019, 21:00

Cada programa de Pasapalabra está siendo de infarto. Jero, el concursante récord de Pasapalabra, ha encontrado desde hace más de un mes un rival que le pone día sí día también contra las cuerdas. Y no es un sabio de Saber y Ganar o de Boom. No. se trata de Orestes Barbero, un estudiante burgalés de 22 años que, curiosamente, estudia en la misma Universidad de Salamanca en la que Jero es profesor de Protocolo, aunque no cursa la misma especialidad.

Los dos concursantes se acercan a la treintena de programas compitiendo por llevarse el rosco y pelean por un bote que supera ya los 454.000 euros. Cada programa esta lleno de inteligencia, sana rivalidad, respeto y unas dosis de emoción que hacía tiempo que no se vivían.

Quién es Orestes, la sorpresa de Pasapalabra

Orestes es graduado en Filología, estudia un Máster en Literatura Española e Hispanoamericana, Teoría de la Literatura y Literatura Comparada y ha demostrado en este mes que pese a su edad es todo un veterano. Y es listo. muy listo. Sabe cuándo debe arriesgar y aunque su intención es que no se vaya Jero, ya le ha mandado a la silla azul más que nadie. «Quiero ganar sin que él pierda», explica el joven, que compitió con 20 años en Pasapalabra sin éxito y que ahora está llamado a protagonizar un duelo épico con Jero. De momento, cada vez que pueden fuerzan el empate para seguir retándose al día siguiente, pero ojo, porque la igualdad es tan grande que un solo error les puede mandar a la silla azul.

Qué es la silla azul de Pasapalabra

La 'silla azul' es la prueba con la que arranca cada día Pasapalabra y es una oportunidad de repesca. En ella se dan cita el concursante eliminado del día anterior y el nuevo aspirante. Ambos se enfrentan a una ronda de 15 preguntas, iniciándose el turno por el concursante veterano y contestando alternativamente, permitiéndose solo un fallo.

Si se comete un segundo error el que lo comete es directamente eliminado, pasando el otro contrincante a convertirse en el concursante del día. Si tras las dos rondas no se hubieran cometido fallos, se establece la «muerte súbita» que se inicia con una nueva ronda de preguntas eliminándose de forma inmediata al primero de los dos participantes que cometa un error.