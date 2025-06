Jero García responde a Pedro García Aguado y habla de su experiencia en 'Hermano mayor': «Cometían delitos»

A. Pedroche Jueves, 12 de junio 2025, 01:12 Comenta Compartir

Uno de los programas de televisión que más impacto ha causado en la sociedad española en los últimos años ha sido 'Hermano mayor'. Se estrenó en Cuatro en 2009 y finalizó en 2017. El formato era muy atractivo. Un equipo de expertos, liderado por un coach trataba de ayudar a jóvenes de entre 17 y 25 años que tenían conductas agresivas, adicciones y ejercían la violencia. Varios de sus protagonistas conmocionaron al país. Algunos de ellos, como Dakota Tárrega, se convirtieron en personajes televisivos a la postre.

El programa se divide en dos etapas. La primera de ellas estuvo presentada con Pedro García Aguado. El exjugador de waterpolo compartió su historia de superación con los jóvenes y se convirtió en la cara visible del programa. Sin embargo, terminó abandonándolo en 2015. En unas declaraciones recientemente señaló que desde el programa se pagaba el alcohol que consumían algunos protagonistas y aseguró que tuvo discrepancias con la productora: «El parámetro para contratar a la familia era si los niños iban a enfrentarse a mí». Después señaló que en el programa todo «era real», pero se ponía al límite a los adolescentes para enriquecer el producto televisivo.

La otra etapa de 'Hermano mayor' es la de Jero García, exboxeador profesional. Recientemente ha estado en el podcast 'The Wild Project' y ha contestado a las preguntas del entrevistador sobre aquella época. Primero, en referencia a lo que dijo García Aguado, ha desmentido que él viviera eso: «Yo no sé lo que vivió él, pero en mi programa nunca se le dio droga a ningún chaval, tampoco alcohol. Otra cosa es que los pilláramos de fiesta y grabáramos. Pero lo que ha dicho en mi programa yo no lo he vivido».

«Si hubiéramos puesto en el programa todo lo que realmente pasaba, hubiéramos sido el programa más visto de la televisión mundial. Los jóvenes cometían delitos. Lo puedo decir porque están ya prescritos. Todo lo que veíais en la pantalla era verdad», ha asegurado Jero. Para él fue una etapa que le cambió la perspectiva: «Entrar en las trincheras de la educación, meterme en sus casas, en el trato diario con sus padres, me dio unas herramientas y armas que he podido extrapolar a mi vida diaria y a mi trabajo con la educación social».

Sin embargo, también ha reconocido que tuvo serios problemas personales en aquella etapa: «Yo era totalmente infeliz, todo el mundo pensaba que tenía un éxito cojonudo y estaba yendo al psicólogo». Por útlimo, ha explicado el gran reproche que le echa a 'Hermano mayor': «He echado de menos que se le hiciera un mayor seguimiento a los casos en el tiempo, aunque fuera en otro programa que no buscase la audiencia».