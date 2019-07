Isabel Pantoja, destrozada por la mala relación entre sus hijos: «¿Por qué si sois mi vida os lleváis tan mal?» Telecinco La tonadillera se enfrentó el jueves, en la última gala de 'Supervivientes', a una de sus entrevistas más difíciles LAS PROVINCIAS Viernes, 12 julio 2019, 11:22

Isabel Pantoja ha sido la gran protagonista en la última gala de 'Supervivientes'. Después de su abandono forzoso por problemas de salud, la tonadillera se sentaba ayer en el plató del programa junto a Jorge Javier Vázquez en la que se era, sin duda, su entrevista más esperada.

Entre las preguntas sobre su concurso, compañeros y estancia en la isla, el presentador no pudo evitar contrarle y mostrarle el enfrentamiento en el que viven sus hijos, Kiko e Isabel, en el que incluso ni se hablan.

«Mientras has estado en Honduras han pasado cosas», empezaba Jorge Javier ante la cara de miedo de Pantoja. «La relación entre tu hijo Kiko y tu hija Isa no pasa por su mejor momento», concluyó. En ese momento la tonadillera pudo ver un vídeo con todos esos momentos recopilados.

Rota, destrozada y llorando en multitud de ocasiones, Pantoja sacó fuerzas y dijo abrazando a su hijo Kiko Rivera: «¿Por qué si sois mi vida os lleváis mal?».

«Mamá, tú sabes que por ti doy mi vida y por mi hermana la he dado siempre, pero a veces ella lo pone un poquito complicado» Kiko Rivera

«Mamá, tú sabes que por ti doy mi vida y por mi hermana la he dado siempre, pero a veces ella lo pone un poquito complicado», comenzaba Kiko Rivera ante la atenta mirada de su madre que no dejaba de secarse las lágrimas. «Pero eso no quita que yo adore a mi hermana por encima del mundo. Tengo mis discusiones como tiene todo el mundo con sus hermanos. Seguro que con el tiempo todo se cura. Tú no te preocupes, disfruta de tu noche», continuó.

Isabel Pantoja, entre sus hijos Kiko e Isabel, en el plató de 'Supervivientes'. / Telecinco

«Seguro que mi hermana y yo, los dos, pondremos de nuestra parte para que todo vaya mejor», concluyó arrancando el aplauso del público en plató. «Por favor, por favor, por favor os lo pido a los dos. Quereros con locura, besaros y abrazaros», les dijo la cantante.

«El momento para arreglar esto no es aquí [televisión], sino fuera. Ahora no voy a tirar dardos» ISABEL PANTOJA (HIJA)

La última en intervenir fue Isabel Pantoja (hija): «Yo no quería entrar en plató no por nada, si no porque creo que es la noche de mi madre, ella es la gran protagonista y se lo merece porque ha sido una concursante 10 para mi. Quiero que sepas que estoy muy orgullosa de ti. Te he defendido mejor o peor, pero he dado la cara por ti. Y el momento para arreglar esto no es aquí, sino fuera de aquí [televisión]. Ahora no voy a tirar dardos».

Jorge Javier ponía 'paz' a la noche y proponía a la familia que se abrazase. Isabel, más tranquila se aferró a sus hijos.