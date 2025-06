La inesperada petición de Ernesto Sevilla y Joaquín Reyes en 'El Hormiguero': «Nos gustaría contactar con él»

Tamara Villena Valencia Martes, 24 de junio 2025, 23:44 Comenta Compartir

Tras el paso de la cantante Ana Belén este lunes, que abría la semana en 'El Hormiguero', continúan las visitas de los invitados al programa de Pablo Motos, que este martes recibía a los humoristas Ernesto Sevilla y Joaquín Reyes para darle un toque de comedia a la noche. Ambos acudían al espacio de Atremedia a presentear su nuevo proyecto conjunto, la película 'Sin cobertura'.

La entrevista no defraudaba y ambos mostraban ante la audiencia no solo el humor que tanto les caracteriza, sino también su gran complicidad. Ha habido tiempo para charlar de casi todo: desde sus mayores rarezas y curiosidades hasta cómo ha sido trabajar juntos y qué puede esperar la audiencia de su nueva película.

Sevilla y Reyes forman un tándem inigualable desde hace años, una complicidad que se explica en parte gracias a la gran amistad que mantienen desde hace años, y que les ha llevado a convertirse en uno de los dúos cómicos más exitosos y queridos del país. Los albaceteños han conseguido formar y mantener una carrera conjunta con un estilo de humor muy suyo: absurdo, irónico y basado en lo cotidiano, clave de que sean muchos los que se rían con ellos y no se pierdan ninguno de sus trabajos.

Esa química se ha dejado notar este martes también en 'El Hormiguero', donde además de compartir bromas y anécdotas, han querido aprovechar para lanzar una petición delante de la audiencia: encontrar a la persona que les ayudó a hacerse virales en internet subiendo a YouTube los capítulos de 'La hora chanante': «No tengas miedo y contáctanos», decía Ernesto entre risas, explicando que quieren hablar con esa persona para agradecérselo e invitarle a algo.

«Fue el que os ayudó a haceros populares cuando no erais conocidos», resumía Pablo Motos. «Alguien se encargó de colgar todos los vídeos en YouTube, nosotros no porque todavía no sabemos cómo se hace a día de hoy», explicaba Sevilla. «Si nos estás viendo, que se ponga en contacto con 'El Hormiguero' y nosotros os avisamos y hacéis una cena o algo», decía el presentador ante la propuesta.

Ambos aprovechaban también para animar a los espectadores a ver su nueva película, de la que el actor de 'La que se avecina' adelantaba que «es película para toda la familia y muy graciosa». «La gente se va a reír mucho y además tiene un ingrediente de fantasía», avanzaba el humorista.