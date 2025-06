Iker Jiménez, tras la muerte del hijo de unos compañeros: «Hay dinero para adjudicaciones, pero no para un niño de tres años»

María Gardó Valencia Jueves, 26 de junio 2025, 11:16 Comenta Compartir

En el cierre del pasado programa de 'Cuarto Milenio', Iker Jiménez tuvo duras palabras hacia la clase política. El presentador se encuentra conmovido por la muerte del hijo de unos compañeros y no dudó en cargar contra la «falta de ética de los dirigentes».

«Siempre hemos intuido que los políticos son personas que no hacen lo que dicen que tienen que hacer y los ejemplos son flagrantes, pero todo lo que se está pasando actualmente sobrepasa cualquier límite, lo que hace que se pierdan los valores de lo ético», reflexionó el periodista. «Ya no es una cuestión de partidos y de colores, es una cuestión de que el sistema ha colapsado. Tenemos que vivir en una civilización con otros valores, donde la ética sea clave, donde intentar hacer el bien sea clave. Yo tendré muchos fallos, pero al menos tengo ese anhelo», siguió diciendo el presentador vasco.

Para rematar, Iker ha querido recordar la triste circunstancia que vivió el equipo del programa cuando falleció el hijo de unos compañeros tras una larga enfermedad: «El problema es que no hay financiación. No hay dinero, lo dicen los médicos. Hay dinero para adjudicaciones, para poner a las queridas en los sitios, hay dinero para lavarlo en un bar y llevárselo a espuertas, pero no para un crío que se muere con tres años. Cómo no va a estar la gente indignada. Esto no es un cambio de siglas o de políticos o banderas… es un cambio ético», apuntó.

La juerga infinita

La reflexión de Iker Jiménez en #CuartoMilenio pic.twitter.com/phL3S1Ue5L — Iker Jiménez (@navedelmisterio) June 22, 2025

«No hay dinero para cosas esenciales, pero sí que lo hay para esta juerga infinita que se han montado, pagándola nosotros», siguió diciendo. «¿Cómo no va a estar la gente indignada? Para un crío que se muere con tres años, para eso no hay dinero. ¿Y para los de la ELA tampoco hay dinero? Esto lleva a un cambio brutal y no es un cambio de siglas o de políticos, ni un cambio de banderas... es un cambio ético», analizó.

Según Jiménez: «Mangan todos o casi todos. ¿Alguien que de verdad quiere ayudar a este país? En general, todo el mundo se está dando cuenta de lo que hay, pero hay un público que prefiere mirar hacia otro lado y defender a muerte a los suyos, antes que dar la razón a los rivales. Eso, añadido a lo que estamos viendo de sinvergonzonería, nos hace preguntarnos... ¿De verdad, esto se cambia con un simple cambio? Si parece que está en la médula nuestra o de los dirigentes el engañar...», concluyó el presentador en la despedida del programa.