'Hotel Costiera' se cuela por sorpresa entre las series más vistas de Prime Video Mezcla misterio, comedia, acción y drama para intentar seducir al público de la plataforma

Andoni Torres Valencia Martes, 30 de septiembre 2025, 01:40 | Actualizado 01:49h.

Italia, Costa Amalfitana. En este reino de la belleza, Daniel De Luca, un exmarine con un pasado misterioso, trabaja como solucionador de problemas para el Hotel Villa Costiera. Además de lidiar con los huéspedes adinerados del hotel, también sigue la pista de Alice, una de las hijas del dueño, desaparecida hace un mes. Daniel debe hacer todo lo posible para traerla a casa, pero enfrentarse a quienes la secuestraron será un desafío mayor que cualquier otro al que se haya enfrentado.

Con este argumento, y por sorpresa, la serie 'Hotel Costiera' se ha aupado en el segundo puesto de los mejores títulos de esta semana (29 de septiembre) en Prime Video, sólo por detras de la exitosa 'El verano en que me enamore'.

'Hotel Costiera' cuenta con una única temporada de seis episodios de alrededor de 43 minutos de duración. Al frente del reparto de esta miniserie italiana se sitúa el actor Jesse Williams, que interpretó durante al conocido doctor Avery de 'Anatomía de Grey'. Junto a él trabajan actores como Jean-Hugues Anglade ('Nikita, dura de matar'), Jordan Alexandra ('Los Bridgerton'), Maria Chiara Giannetta ('Don Matteo'), o Tommaso Ragno ('El milagro'), entre otros.

La serie recién estrenada en Prime Video mezcla misterio, comedia, acción y drama para intentar seducir al público de la plataforma.

Jesse Williams, el protagonista de 'Hotel Costiera' nació en Chicago hace 44 años. Actor, director y productor, es famoso, sobre todo, por su papel de Jackson Avery en 'Anatomía de Grey'. También ha aparecido en películas como 'La Cabaña en el Bosque' (2012) y El Mayordomo (2013).