HBO Max anuncia un aumento en el precio de las tarifas en España para sus antiguos suscriptores: Esta es la nueva cuota que vas a tener que pagar

Sábado, 27 de septiembre 2025

Todas las plataformas parecen haberse puesto de acuerdo para subir los precios a sus suscriptores. Así, la última en anunciar un cambio en sus tarifas ha sido HBO Max. La plataforma que ha modificado su nombre varias veces en los últimos años ha comunicado este importante trueque en su precios.

Cabe recordar que hace unos meses con el cambio de Max a HBO Max, la plataforma ya anunció nuevos precios que afectaban a todos los nuevos clientes. Pero ahora, este cambio afecta de lleno a sus socios más antiguos. De esta forma, en la próxima facturación, cada cliente ubicado en España verá incrementada su suscripción.

Los que tengan el plan mensual tendrán que abonar un euro más al mes. Es decir, de los 9,99 euros que pagan actualmente pasarán a desembolsar 10,99 euros al mes. Mientras que los suscritos de forma anual pasarán de pagar 99,90 a 109 euros.

Otros dos planes también verán como su precio se modifica. Así, el plan básico con anuncios aumenta su coste a 6,99 euros al mes. Mientras que en el plan premium con acceso a contenidos en 4K y varios dispositivos se pagarán 15,99 euros al mes.

Por otra parte, la plataforma mantendrá la oferta del 50% vitalicio, que se ajusta a los nuevos precios. Es decir, pasará de 4,99 a 5,49 euros al mes. Los clientes que no deseen continuar su suscripción a este nuevo precio, pueden cancelar o cambiar su plan en cualquier momento.

Desde la plataforma defienden que este cambio se debe a los «costes de adquisiciones, creación de contenido y desarrollo de producto y para poder seguir invirtiendo en el contenido de calidad y en la experiencia de producto».

Además, informan de que este cambio en la suscripción se producirá en la próxima fecha de facturación a partir del 23 de octubre.

