J. Moreno Domingo, 29 de junio 2025, 00:03 Comenta Compartir

Con un 'jet lag' como si de la Luna volviera, la presentadora Laura Madrueño (39 años, Madrid) hace balance de la última edición de 'Supervivientes' que ganó el valenciano Borja González. El formato de Telecinco se despidió de la audiencia con una media del 21,7% de cuota de pantalla y 1.474.000 espectadores en sus galas principales.

–¿Le sorprendió que Borja fuera el ganador?

–Por supuesto que me ha sorprendido y me alegro muchísimo por él. Lo que más me gustó de la final es que fue superemocionante por los giros tan inesperados que fueron teniendo los televotos, los juegos... no pudo ser más intenso. La gente opina sobre que esto está amañado, que no es real. Fue maravilloso por ver cómo puede cambiar todo en una última noche.

–¿Por qué cree que cuesta tanto ver a mujeres ganadoras en 'Supervivientes'?

–Es lo que decide la audiencia. Me dio pena no tener una mujer en la final. Eso sí que nos ha pesado. Porque luchadoras, más que Anita, Makoke, Carmen Alcayde…. hemos tenido a mujeres increíbles que a nivel físico, a nivel supervivencia, han estado dando el cien por cien.

–¿Le llegan las críticas a Honduras? ¿Cómo vive las polémicas?

–Intento no estar muy pendiente de eso. Son muchos meses, es muy duro y tenemos que ser muy fuertes psicológicamente para hacer el trabajo bien. El público es libre y que opinen porque de eso vivimos, pero prefiero mantenerme al margen.

–¿Será una de las presentadoras de 'Supervivientes: all stars?

–Estamos todavía celebrando el final de Supervivientes 2025. Ya hablaremos más adelante.

–El año pasado acabó agotada encadenando dos ediciones seguidas.

–Estuve cinco meses y medio en Honduras, una verdadera locura, todavía no sé cómo lo hicimos. Mentalmente, si vas solo a hacer una edición, que ya es porque son cuatro meses, estás focalizado en eso. Pero el año pasado, cuando nos quedaba un mes para terminar la edición, estábamos ya organizando toda la edición 'All stars' y fue agotador.

–¿Le pesaron aquellos cinco meses del año pasado en Honduras en esta última edición?

–Me han pesado para bien, a nivel de aprendizaje. El año pasado, esos cinco meses y medio fueron un verdadero máster. Está edición ha sido más complicada a nivel temporal.

–Cuatro meses en Honduras, ¿cómo gestiona cada edición su regreso a España?

–Volvemos como si viniéramos de la Luna, con un 'jet lag' tremendo porque las últimas galas allí son también de una adrenalina tremenda. Son muchos meses, no es lo mismo estar trabajando en Madrid que vuelves con tu familia. En Honduras haces vida con el equipo y es muy difícil salir de la burbuja de 'Supervivientes' y volver a la vida real. Ahora necesito descansar porque es muy intenso estar cuatro meses entregada al 'reality'. Me apetece parar y estar con los niños.

Inspiración absoluta

–¿Se le quitan las ganas de playa?

–No. Soy muy buceadora y las ganas de playa no me van a faltar.

–¿Qué le ha parecido la participación de Terelu Campos?

–Me ha encantado, me lo he pasado con ella fenomenal. Ha sido supergenerosa. Se ha tirado del helicóptero dos veces y lo ha disfrutado un montón. Hemos visto a una Terelu divertida, que ha hecho todo lo que ha podido y ha estado ahí durmiendo como todos.

–Es una cara consagrada como presentadora de Telecinco. ¿Qué proyectos nuevos le gustaría realizar?

–A mí me encanta que la tele me sorprenda, por eso me encanta tanto esta profesión. Nunca sabes qué va a ser lo siguiente en la próxima temporada. A mí me gusta mucho aprender y, sobre todo, tener cosas nuevas, porque si no me aburro.

–Lara Álvarez comentó que dejó de ver 'Supervivientes' por la nostalgia. ¿Cree que le puede ocurrir lo mismo?

–No creo, seguramente lo vea por el cariño que tengo a ese lugar y a esa playa. Para mí es una inspiración absoluta. Cuando tengo un momento malo, cuando nos está cayendo un diluvio, tenemos un caos o un momento de estrés, miro Cayo Paloma, veo ese mar, esa luz... es un lugar absolutamente mágico. Por supuesto que seguiré viendo este formato. Es lo mejor que me ha pasado.

Temas

Supervivientes

Honduras