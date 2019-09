Guerra por el fondo de armario 'Friends' sigue siendo un éxito quince años después de que se emitiera su último capítulo. / R. C. Las grandes plataformas pelean con cifras millonarias por contar en su catálogo con clásicos como 'Seinfeld', 'Friends' y 'The Big Bang Theory' MIKEL LABASTIDA Domingo, 22 septiembre 2019, 02:35

Si uno se detiene en los principales caballos de batalla de las grandes plataformas de 'streaming' a las que tenemos acceso en la actualidad pensaría rápidamente en producciones como 'Juego de Tronos', 'Chernobyl' o 'Westworld' en el caso de HBO, o en 'Stranger Things', 'Black Mirror' y 'The Crown' si nos referimos a Netflix. Esta misma noche ambas se enfrentarán para vencer en los premios Emmy con sus títulos más recientes ('Barry', 'Russian Doll', 'When they see us', 'Succession'). Y de cara al otoño las dos han presentado sus apuestas más fuertes ('The Politician' o 'Watchmen') para continuar como referentes de un modelo en televisión, el del servicio de pago bajo demanda, en el que también tienen mucho que decir Amazon y muy pronto Disney y Apple.

Sin embargo, en contra de lo que pudiera parecer, las verdaderas joyas de la corona de cada una de estas firmas son series que se emitieron hace bastantes más años (algunas incluso dos décadas atrás) y que el usuario puede consumir de principio a fin una y otra vez (ahí radica su éxito). La pelea, que se salda con varios ceros, se basa en tener un catálogo lo más potente posible y esto pasa por tener un fondo de armario considerable en donde no falten valores seguros de los que combinan con todo. Esas prendas imprescindibles son series que pueden gustar a un público amplio y variado, que no caducan fácilmente y que permitan ser maratoneadas en cualquier momento. No responden a modas ni a tendencias.

600 millones por la serie de Sheldon Cooper y 400 por la de Rachel y Ross

He ahí el gran tesoro que esconden muchas de estas compañías y el objeto de deseo en tiempos seriéfilos convulsos.

Esta semana conocíamos que Netflix se ha hecho con los derechos de 'Seinfeld', la comedia que triunfó en los años 90 sobre un grupo de amigos protagonizada por el propio Jerry Seinfeld o por Julia Louis Dreyfus. Y no le ha salido barato.

Según publicó 'Los Angeles Times', la plataforma habría desembolsado una cantidad superior a los 500 millones de dólares. ¿Lo vale? Al parecer sí. Cabe recordar que esta ficción permaneció nueve años en antena con muy buenos índices de audiencia. Los 180 episodios de los que dispone variarán de dueño a partir de 2021. Ahora mismo en Estados Unidos los explota la emisora Hulu, propiedad de Disney, mientras que a nivel internacional es Amazon la que ostenta los permisos. En dos años el panorama cambiará completamente.

Esta adquisición se ha resuelto después de que Netflix perdiese en los últimos meses la exclusividad de dos de sus pesos pesados (de los que mejores resultados de consumo le reportaban) 'Friends' y 'The office'. Ambas se mudarán de casa. Y de nuevo con cheques de astronómicas cifras de por medio.

Cada uno de estos casos es diferente. De hecho el de la pandilla formada por Ross, Rachel y Chandler, entre otros, está por aclararse del todo. El pasado mes de junio HBO anunciaba que 'Friends' había encontrado nuevo hogar. Y así era.

Preferidas por los clientes

La plataforma HBO Max (que engloba a HBO y otros canales y productoras como TNT, Cartoon Network o Warner Bros) habría pagado alrededor de 400 millones de dólares por arrebatar a su rival esta baza. Estos contratos contienen muchas aristas. De momento en España la emisión la comparten las dos compañías, pero en Estados Unidos el cambio de patrón ha sido total. Precisamente hoy se cumplen 25 años desde que se estrenase la popular telecomedia. Aunque han transcurrido 15 años desde que culminó, continúa ganando adeptos en todo el mundo y según datos de la propia Netflix ha estado entre las opciones preferidas de sus clientes desde que la incorporó en 2016. Entonces apoquinó por ella 100 millones de dólares. La subida de precios da cuenta del interés que generan estas producciones hoy en día.

Los medios americanos aseguran que para arrebar 'The Office' a Netflix se han ofrecido 500 millones. Esta transacción ha permitido que Peacock presuma de exitazo en la oferta con la que se presentará en breve a los espectadores. Se trata de un servicio con series y películas, impulsado por NBC Universal, que pretende competir desde 2020 (aún no hay fecha para su llegada a España).

A esta pugna se ha sumado 'The Big Bang Theory', la última 'sitcom' clásica emitida en Estados Unidos, que llegará a HBO Max por la módica cantidad de 600 millones de dólares. Las cifras, por supuesto, son estimativas, puesto que las cadenas no las confirman.