Así es 'La frontera', la serie sobre ETA que estrena La 1

La 1 de TVE estrena el próximo viernes 13 de junio 'La frontera', una nueva ficción que tiene a Javier Rey e Itsaso Arana como protagonistas. La serie se emitirá en la franja del prime time, a las 21:55 horas, con lo que competirá de forma directa con 'Tu cara me suena', en Antena 3', y '¡De viernes!', en Telecinco.

'La frontera' está basada en los años 80 en la frontera entre el País Vasco y Francia, en un momento clave de España y el país galo en su lucha contra banda terrorista ETA. «Una historia de pasión, de límites entre los personajes, y decisiones que marcarán un antes y un después», describen desde RTVE.

De qué trata

1987. Francia empieza a colaborar con España en la lucha antiterrorista, entregando a miembros de ETA en la frontera. En una reunión de urgencia de la cúpula de la organización se decide no extender los atentados al país vecino. Dos frentes son peor que uno y la situación, con recientes golpes a su estructura, no hace aconsejable dividir fuerzas. Pero un pequeño grupo decide, en secreto, actuar por su cuenta y planea un atentado en París como venganza.

A través de una de sus informadoras, que intercepta un mensaje en clave, Mario, un joven y brillante capitán de la Guardia Civil -interpretado por Javier Rey- se entera de que se va a llevar a cabo de un modo inminente una acción en la capital francesa. Aunque no sabe nada más, ningún detalle concreto, lo pone en conocimiento de sus superiores. Estos lo trasladan inmediatamente al Ministerio del Interior, pero contra la aparente lógica y la supuesta lealtad entre las dos naciones, el Gobierno español decide no actuar. Pero el capitán es un hombre de principios y no puede dejarlo estar. Contraviniendo órdenes y tras un enfrentamiento con su mando directo en la Guardia Civil, decide recurrir a su homólogo en la policía francesa –con quién ha tenido roces en el pasado– para tratar de evitar el atentado y detener a los terroristas.

La situación es muy compleja: la búsqueda casi a ciegas de un comando -un hombre y una mujer- cuyos miembros no están fichados, con pistas pocos sólidas y difíciles de seguir. Todo a contrarreloj y con unos héroes muy diferentes entre sí, casi antagónicos. Una historia de acción, fidelidades y tradiciones, llena de tensión, donde cada uno tendrá que demostrar en qué cree y cuáles son sus límites.

Sus protagonistas

La ficción cuenta con un amplio reparto conocido a nivel nacional. Javier Rey ('Los pacientes del doctor García') protagoniza esta serie metiéndose en el papel de Mario Sanz, un Capitán de la Guardia Civil de Información especializado en la lucha antiterrorista. Le acompaña Itsasso Arana ('Detective Touré' o 'Volveréis'), que interpreta a Izaskun Bergara, una mujer fuerte y resolutiva, pero femenina cuando hace falta. Hija de uno de los cabecillas de ETA, tendrá una relación muy cercana con Mario.

Entre el elenco también se encuentran Enrique Guaza ('Cuéntame cómo pasó'), Rebeca Matellán ('La chica invisible'), Asier Hernández ('La infiltrada'), Amaia Aberasturi (nominada al Goya a mejor actriz por 'Akelarre'), el suizo Vincent Pérez ('La Reina Margot', 'The Aeronauts', 'El profesor de esgrima' y 'Van Gogh, a las puertas de la eternidad') y el francés Fred Tatien. Entre las colaboraciones más reconocidas está la de Víctor Clavijo como Coronel de la Guardia Civil, jefe directo de Mario.