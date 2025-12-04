Andoni Torres Valencia Jueves, 4 de diciembre 2025, 22:06 | Actualizado 23:04h. Comenta Compartir

La 'Dra. Fabiola Jones' llega a La 1 de TVE. La cadena pública estrena un nuevo programa que combina información y entretenimiento de la mano de la joven veterinaria española afincada en África Fabiola Quesada. Con una perspectiva única y con una voz femenina al frente, la serie recorrerá la sabana africana y otros enclaves del continente para mostrar su día a día.

'Dra. Fabiola Jones' mostrará la intervención sobre algunas de las especies más emblemáticas de África, como rinocerontes, leones, búfalos, elefantes, cebras, antílopes o guepardos,. Con base en Sudáfrica y localizaciones en Namibia, el programa abordará algunas de las amenazas más graves para la biodiversidad, poniendo el foco en el frágil equilibrio de los ecosistemas y en los conflictos que surgen cuando este se rompe: desde enfermedades zoonóticas hasta tensiones entre la fauna salvaje y los humanos.

'Dra. Fabiola Jones' no se quedará solo en tierra: también abordará la fauna marina, mostrando intervenciones en algunos de los entornos oceánicos más vibrantes y amenazados.

¿Quién es Fabiola Quesada?

Natural de Úbeda (Jaén), Fabiola Quesada es veterinaria de vocación y titulada por la Universidad de Córdoba, con una sólida trayectoria en la medicina veterinaria aplicada a la fauna salvaje. Actualmente es vicepresidenta de la Asociación de Científicos Españoles en el Sur de África y compagina su labor de investigación con el trabajo directo sobre el terreno.

Además, forma a veterinarios en el sur de África y desarrolla proyectos de conservación y sanidad animal a través de Wild Spirit, la fundación que creó. Con una yegua como primera mascota, su vínculo con los animales comenzó en su infancia, cuando decidió ser «doctora de animales».

En África Fabiola Quedasa ha hecho de su profesión una forma de vida. En su casa, situada en medio de una reserva, convive con antílopes a los que ha criado y con otros animales. Es una luchadora que ha convertido su profesión en un compromiso personal y que se convertirá en todo un referente para jóvenes con vocación y amantes de la aventura y la naturaleza.

El programa 'Dra. Fabiola Jones' se emite en La 1 de TVe y RTVE Play.